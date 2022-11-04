ترتيب دوري أدنوك: شباب الأهلي يكتسح البطائح بسداسية وينفرد بالصدارة
انفرد فريق شباب الأهلي دبي بقمة ترتيب دوري أدنوك، بعد اكتساحه مضيفه البطائح بستة أهداف "في المباراة التي أقيمت بين الفريقين بالجولة التاسعة للبطولة.
وخلال المباراة التي أقيمت على استاد صقر بن محمد القاسمي افتتح إيجور جيسوس في الدقيقة العاشرة.
وأضاف يوري سيزار الهدف الثاني في الدقيقة 27، ليكتفي شباب الأهلي بهدفين في الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني سجل حارب عبدالله سهيل هدفين في الدقيقتين 60 و72، بينما أحرز يحيى الغساني هدفًا في الدقيقة 70.
واختتم جوستافو أولفيرا نصف دستة الأهداف بالهدف السادس في الدقيقة 84 من عمر المباراة.
وبهذا الفوز انفرد شباب الأهلي بصدارة ترتيب دوري أدنوك مؤقتًا برصيد 19 نقطة.
وتجمد رصيد البطائح عند 9 نقاط بالمركز العاشر.
وبإمكان الوحدة والشارقة اقتسام الصدارة مع شباب الأهلي، حينما يلتقي الأول مع ضيفه دبا الفجيرة، غدًا السبت، في الوقت الذي يخرج فيه الشارقة لملاقاة مضيفه الظفرة.
العين يصعد للوصافة
كما صعد العين لوصافة ترتيب دوري أدنوك بفوزه المثير على ضيفه خورفكان 2-1 في نفس الجولة.
وعلى ملعب هزاع بن زايد بنادي العين، تقدم خورفكان بهدف مبكر في الدقيقة السابعة عن طريق مهدي عبيد، لينهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.
ونجح الإيفواري كوامي اوتون، في معادلة النتيجة في الدقيقة 52، وخطف التوغولي لابا كودجو هدف الفوز للعين في الدقيقة 80.
ورفع العين رصيده إلى النقطة 16 ليحتل المركز الثاني، أما خورفكان فتجمد رصيده عند النقطة الثامنة في المركز 11.
وفيما يلي جدول ترتيب دوري أدنوك: