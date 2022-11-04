ترتيب دوري أدنوك: شباب الأهلي يكتسح البطائح بسداسية وينفرد بالصدارة

وبإمكان الوحدة والشارقة اقتسام الصدارة مع شباب الأهلي، حينما يلتقي الأول مع ضيفه دبا الفجيرة، غدًا السبت، في الوقت الذي يخرج فيه الشارقة لملاقاة مضيفه الظفرة.

العين يصعد للوصافة

كما صعد العين لوصافة ترتيب دوري أدنوك بفوزه المثير على ضيفه خورفكان 2-1 في نفس الجولة.

وعلى ملعب هزاع بن زايد بنادي العين، تقدم خورفكان بهدف مبكر في الدقيقة السابعة عن طريق مهدي عبيد، لينهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

ونجح الإيفواري كوامي اوتون، في معادلة النتيجة في الدقيقة 52، وخطف التوغولي لابا كودجو هدف الفوز للعين في الدقيقة 80.

ورفع العين رصيده إلى النقطة 16 ليحتل المركز الثاني، أما خورفكان فتجمد رصيده عند النقطة الثامنة في المركز 11.