مباراة الشارقة ودبا الفجيرة.. طرد بيانيتش بعد تدخل متهور على منصور محمد عباس (فيديو)
طرد حكم مباراة الشارقة مع دبا الفجيرة اللاعب البوسني ميرالم بيانيتش لاعب وسط الشارقة بعد تدخل متهور على منصور محمد عباس لاعب دبا الفجيرة.
وتدخل منصور محمد عباس بقدمه على قدم بيانيتش، لكن الأخير رد بتدخل متهور على لاعب دبا الفجيرة.
ومباشرة أشهر الحكم البطاقة الحمراء لبيانيتش في الدقيقة 17، قبل أن يستعين بتقنية حكم الفيديو (VAR) ويلغي البطاقة الصفراء على عباس ويرفع في وجهه البطاقة الحمراء بسبب تدخله أولًا على بيانيتش، مع إبقاء طرد اللاعب البوسني.
وتواصلت القرارات المثيرة في المباراة بعدما احتسب الحكم ضربة جزاء للشارقة بعد لمسة يد على عامر عمر بازهير قبل أن يستعين بتقنية إعادة الفيديو ويلغي ضربة الجزاء.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الشارقة 1/0 سجله خالد إبراهيم في الدقيقة 45+11.
ويملك الشارقة 23 نقطة من 11 مباراة في المركز الثاني مع الوحدة، ويتأخران بنقطتين عن المتصدر شباب الأهلي دبي.
أما دبا الفجيرة فيملك 4 نقاط فقط من 11 مباراة في المركز الـ13.