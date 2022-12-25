مباراة الشارقة ودبا الفجيرة.. طرد بيانيتش بعد تدخل متهور على منصور محمد عباس (فيديو)

ومباشرة أشهر الحكم البطاقة الحمراء لبيانيتش في الدقيقة 17، قبل أن يستعين بتقنية حكم الفيديو (VAR) ويلغي البطاقة الصفراء على عباس ويرفع في وجهه البطاقة الحمراء بسبب تدخله أولًا على بيانيتش، مع إبقاء طرد اللاعب البوسني.

وتواصلت القرارات المثيرة في المباراة بعدما احتسب الحكم ضربة جزاء للشارقة بعد لمسة يد على عامر عمر بازهير قبل أن يستعين بتقنية إعادة الفيديو ويلغي ضربة الجزاء.