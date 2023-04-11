ياسين حمزة يثير الجدل بارتداء نظارة بعد طرده في مباراة الأهلي والعين (فيديو)
الدقائق الأخيرة من المباراة كانت مثيرة، واحتسب حكم المباراة 14 دقيقة كوقت بدلا للضائع
أثار ياسين حمزة لاعب العين الجدل بعد طرده أمام الأهلي، اليوم الإثنين، في الجولة الـ28 من دوري يلو السعودي.
وبعد طرد ياسين حمزة في الدقيقة 77 ارتدى اللاعب نظارة في نفق الملعب، فيما يبدو أنه للسخرية من حكم المباراة بأنه لا يرى جيدا.
وكانت الدقائق الأخيرة من المباراة مثيرة، حيث تم طرد ياسين حمزة ولهواري طويل من العين في الدقيقتين 77 و81، وقبلهما تم طرد عبدالباسط علي هندي من الأهلي في الدقيقة 71.
وأضاع ماركوس أمارال ضربة جزاء في الدقيقة 81، قبل أن يسجل للأهلي في اللحظات الأخيرة.
واحتسب حكم المباراة 14 دقيقة كوقت بدلا للضائع.