ياسين حمزة يثير الجدل بارتداء نظارة بعد طرده في مباراة الأهلي والعين (فيديو)

أثار ياسين حمزة لاعب العين الجدل بعد طرده أمام الأهلي، اليوم الإثنين، في الجولة الـ28 من دوري يلو السعودي.

وبعد طرد ياسين حمزة في الدقيقة 77 ارتدى اللاعب نظارة في نفق الملعب، فيما يبدو أنه للسخرية من حكم المباراة بأنه لا يرى جيدا.