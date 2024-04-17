أول رد من الزمالك على أزمة إخفاء الكرات أمام الأهلي
أعرب أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن ضيقه من الموقف الذي حدث من حاملي الكرات التابعين لناديه في مباراة الأهلي بالقمة التي جمعت الفريقين، مساء الإثنين، مؤكدا أن ما حدث خطأ إداري والمجلس مستاء من هذا الأمر.
وكان حاملو الكرات خلال مباراة الأهلي والزمالك، قاموا بإخفاء الكرة لإضاعة الوقت، خلال لقاء القمة الذي أقيم بين الفريقين مساء الإثنين ببطولة الدوري المصري الممتاز.
وانتصر الزمالك على الأهلي بنتيجة 2-1 في مباراة القمة التي جمعت الفريقين ضمن مؤجلات الجولة العاشرة للمسابقة المحلية.
وأصدرت رابطة الاندية المصرية 3 عقوبات ضد الزمالك، مساء الثلاثاء، بشأن هذه الواقعة تنوعت بين الغرامة المالية والإيقاف لأعضاء بالجهاز الفني للفريق الأبيض.
وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية: "إخفاء الكرات في مباراة القمة خطأ إداري، ومجلس الإدارة مستاء جدا من هذا الأمر".
وأضاف: "الإدارة لو رأت أن ما حدث كان متعمدا سيكون هناك عقاب، وخرج قرار من رابطة الأندية ولم يخرج تعليق عليها من جانب مجلس الإدارة، ولكن ما حدث ليس روحًا رياضية وسيكون هناك عقوبات لو ثبت لنا بالأدلة أن هناك تعمد والموضوع كله حدث في دقيقتين ومع ظهور عقوبات الرابطة سننظر في الأمر".
وتابع: "لكن أتساءل ما السرعة في القرارات من قبل رابطة الأندية والمباراة انتهت 10 مساءً؟ وأمس تصدر العقوبات".
من جانبها، كشفت قناة "أون تايم سبورتس"، أن إدارة الزمالك ستتقدم باحتجاج رسمي ضد قرارات لجنة المسابقات بتغريم النادي، وأن النادي يرى أن الرابطة تأثرت بالضجة الإعلامية التي حدثت جراء ما حدث، ويرى المجلس أنه لم يحدث أي تحقيق بشأن الواقعة.
وأشار التقرير: إلى أن "إدارة الزمالك ترى أن كل التأخير الذي حدث كان لمدة 35 ثانية ولم يكن الأمر مؤثرا على سير الأحداث، وأن الضجة الإعلامية التي حدثت وعقاب الإداري عمرو أبو العز لا يستحقان العقوبات التي فرضت من رابطة الأندية".
يذكر أن فوز الزمالك فى مباراة القمة رفع رصيد الفريق الأبيض إلى 21 نقطة من 13 نقطة، ويحتل المركز العاشر، فيما تجمّد رصيد الأهلي عند 21 نقطة من 11 مباراة ويحتل المركز التاسع.