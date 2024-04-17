أول رد من الزمالك على أزمة إخفاء الكرات أمام الأهلي

أعرب أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن ضيقه من الموقف الذي حدث من حاملي الكرات التابعين لناديه في مباراة الأهلي بالقمة التي جمعت الفريقين، مساء الإثنين، مؤكدا أن ما حدث خطأ إداري والمجلس مستاء من هذا الأمر.

وكان حاملو الكرات خلال مباراة الأهلي والزمالك، قاموا بإخفاء الكرة لإضاعة الوقت، خلال لقاء القمة الذي أقيم بين الفريقين مساء الإثنين ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وانتصر الزمالك على الأهلي بنتيجة 2-1 في مباراة القمة التي جمعت الفريقين ضمن مؤجلات الجولة العاشرة للمسابقة المحلية.

وأصدرت رابطة الاندية المصرية 3 عقوبات ضد الزمالك، مساء الثلاثاء، بشأن هذه الواقعة تنوعت بين الغرامة المالية والإيقاف لأعضاء بالجهاز الفني للفريق الأبيض.