ترتيب دوري أدنوك: الوصل يكتسح خورفكان وفوز الجزيرة على اتحاد كلباء (فيديو)
تغلب الوصل 5/1 على خورفكان في حين فاز الجزيرة 2/0 على اتحاد كلباء، اليوم الخميس، في الجولة الـ26 والأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين.
وأنهى الوصل الشوط الأول متقدمًا 2/0 سجلهما توماس شانكالاي، وسياكا سيديبي، في الدقيقتين 41 و45+2 على الترتيب.
ووقّع فابيو دي ليما الهدف الثالث للوصل في الدقيقة 60 قبل أن يوقّع أداما ديالو رابع الأهداف في الدقيقة 87.
وبعد دقيقتين سجل فابيو أبرو الهدف الوحيد لخورفكان، لكن فيليبي غوتيريز أعاد الفارق إلى 4 أهداف بعدما سجل هدفًا في الدقيقة 90 من ضربة ركنية.
ورفع الوصل رصيده إلى 47 نقطة من 26 مباراة في المركز الرابع، ويتقدم بنقطة عن الجزيرة، و3 نقاط عن عجمان، وبـ 3 نقاط عن الشارقة، ويتبقى مباراة لكل من عجمان والشارقة، بينما يملك خورفكان 25 نقطة من 26 مباراة في المركز التاسع.
وفي مباراة الجزيرة واتحاد كلباء تقدم علي مبخوت للجزيرة من ضربة جزاء في الدقيقة 65، قبل أن يوقّع أحمد محمد الهاشمي الهدف الثاني للجزيرة في الدقيقة 90+1.
ويملك الجزيرة 46 نقطة من 26 مباراة مقابل 33 نقطة لاتحاد كلباء في المركز الثامن، وفي وقت لاحق يلعب الشارقة مع النصر، وغدًا الجمعة، يلعب الوحدة مع بني ياس، والعين مع البطائح، ودبا الفجيرة مع الظفرة.
وتختتم مباريات الدوري بمواجهة شباب الأهلي دبي الذي ضمن اللقب، الجولة الماضية، أمام عجمان.