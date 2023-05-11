ترتيب دوري أدنوك: الوصل يكتسح خورفكان وفوز الجزيرة على اتحاد كلباء (فيديو)

تغلب الوصل 5/1 على خورفكان في حين فاز الجزيرة 2/0 على اتحاد كلباء، اليوم الخميس، في الجولة الـ26 والأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين.

وأنهى الوصل الشوط الأول متقدمًا 2/0 سجلهما توماس شانكالاي، وسياكا سيديبي، في الدقيقتين 41 و45+2 على الترتيب.

ووقّع فابيو دي ليما الهدف الثالث للوصل في الدقيقة 60 قبل أن يوقّع أداما ديالو رابع الأهداف في الدقيقة 87.