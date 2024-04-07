6-0.. أياكس يتلقى هزيمة مذلة أمام فينورد في قمة الدوري الهولندي

وعانى أياكس من مشكلات داخل وخارج الملعب هذا الموسم، لكن رغم بعض الغيابات بسبب الإصابة، لم يتوقع سوى القليل استسلامه بهذه الطريقة؛ إذ سدد كرة واحدة على المرمى مقابل 30 للفريق المضيف.

سجل إيجور بايكساو ويانكوبا مينته هدفين لكل منهما، بينما سجل ديفيد هانكو هدفا، بالإضافة لهدف آخر من كوينتن تيمبر الذي شارك للمرة الأولى مع منتخب هولندا الشهر الماضي.

وعزز فينورد قبضته على المركز الثاني برصيد 69 نقطة من 29 مباراة، بفارق تسع نقاط عن إيندهوفن المتصدر.

ويحتل أياكس المركز السادس برصيد 45 نقطة من 29 مباراة. ولم يختتم الفريق المسابقة في مركز أقل من الثالث منذ موسم 2005-2006.