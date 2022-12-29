رسميًا: أبوظبي تستضيف مباراة بوكا جونيورز مع راسينغ كلوب في كأس السوبر الأرجنتيني

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، اليوم الخميس، أن أبوظبي ستستضيف مباراة كأس السوبر الإماراتي التي تجمع بوكا جونيورز مع راسينغ كلوب.

وكتب مجلس أبوظبي الرياضي عبر حسابه في موقع "تويتر": "في لقاء جماهيري يجمع بوكا جونيورز وراسينغ كلوب.. أبوظبي تستضيف السوبر الأرجنتيني 20 يناير 2023 في ستاد هزاع بن زايد".