غالتييه: مبابي يحب باريس سان جيرمان.. ولا ينبغي تغيير كل شيء لمجرد عدم الفوز بدوري أبطال أوروبا

أكد كريستوف غالتييه المدير الفني لباريس سان جيرمان، أن لاعبه كيليان مبابي يحب النادي ولا يفكر في الرحيل على عكس ما يتردد، وذلك بعد تقارير تحدثت عن رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع المهاجم الشاب ليكون بدلا عن كريستيانو رونالدو الذي فسخ النادي الإنجليزي عقده الأسبوع الماضي.

وقال المدافع البرازيلي داني ألفيس مدافع البرازيل، إن مبابي لم يفهم بعد أن زميليه في باريس سان جيرمان ليونيل ميسي ونيمار أكبر منه، وحث اللاعب البالغ من العمر 23 عاما على الاستفادة القصوى من وجوده معهما.