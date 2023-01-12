الجزائر تدشن رسميا ملعب نيسلون مانديلا الذي يستضيف مباريات ببطولة أفريقيا للمحليين
دشن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسميا، اليوم الخميس، ملعب نيلسون مانديلا ببلدية براقي بالعاصمة الجزائر والذي سيستضيف مباريات في بطولة أفريقيا لكرة القدم للمحليين.
وحضر مراسم الافتتاح الرسمية باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وحفيد الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا.
وتم تشييد الاستاد حديثا ويتسع لأكثر من 40 ألف مشجع، ويضم ملعبا للتدريب وأربع غرف لتغيير الملابس، ومنطقة طبية تتضمن مختبرا لإجراء التحاليل.
كما يضم المجمع فندقا من 50 غرفة، وموقفا للسيارات يتسع لنحو 6 آلاف سيارة، وثلاثة مطاعم، ومركزا صحفيا واستوديوهات للبث الإذاعي والتلفزيوني.
وستنطلق بطولة أفريقيا للمحليين بمباراة بين منتخبي الجزائر وليبيا، غدا الجمعة، في ملعب نيسلون مانديلا.
ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن تبون قوله "شبابنا يعشق كرة القدم لذلك يجب الاهتمام بهذه المرافق، سنبدأ في بناء ملاعب أخرى جديدة في مناطق الجنوب".