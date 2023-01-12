الجزائر تدشن رسميا ملعب نيسلون مانديلا الذي يستضيف مباريات ببطولة أفريقيا للمحليين

وتم تشييد الاستاد حديثا ويتسع لأكثر من 40 ألف مشجع، ويضم ملعبا للتدريب وأربع غرف لتغيير الملابس، ومنطقة طبية تتضمن مختبرا لإجراء التحاليل.

كما يضم المجمع فندقا من 50 غرفة، وموقفا للسيارات يتسع لنحو 6 آلاف سيارة، وثلاثة مطاعم، ومركزا صحفيا واستوديوهات للبث الإذاعي والتلفزيوني.