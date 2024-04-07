مشجعة تقتحم الملعب لالتقاط صورة مع ميسي (فيديو وصور)

اقتحمت مشجعة ترتدي قميص إنتر ميامي الأمريكي الملعب، من أجل التقاط صورة مع الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال مواجهة كولورادو رابيدز، في المباراة التي جمعتهما، فجر الأحد، في الجولة الثامنة من الدوري الأمريكي، موسم 2024.

وانطلقت الفتاة ركضا في الملعب، حتى وصلت إلى ميسي وأخرجت هاتفها والتقطت معه صورة، قبل أن يقتحم الأمن الملعب بشكل سريع لإبعادها، بمن في ذلك الحارس الشخصي لميسي، ياسين تشويكو.