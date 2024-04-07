مشجعة تقتحم الملعب لالتقاط صورة مع ميسي (فيديو وصور)
اقتحمت مشجعة ترتدي قميص إنتر ميامي الأمريكي الملعب، من أجل التقاط صورة مع الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال مواجهة كولورادو رابيدز، في المباراة التي جمعتهما، فجر الأحد، في الجولة الثامنة من الدوري الأمريكي، موسم 2024.
وانطلقت الفتاة ركضا في الملعب، حتى وصلت إلى ميسي وأخرجت هاتفها والتقطت معه صورة، قبل أن يقتحم الأمن الملعب بشكل سريع لإبعادها، بمن في ذلك الحارس الشخصي لميسي، ياسين تشويكو.
وظهرت على الفتاة ملامح السعادة الكبيرة بعد التقاطها الصورة رغم الإمساك بها من قبل رجال الأمن.
وتواجد النجم الأرجنتيني على دكة بدلاء إنتر ميامي في تلك المباراة، قبل أن يشارك في الشوط الثاني ويغير مسار المباراة، ليحول تأخر فريقه إلى التعادل بنتيجة (2-2).
وغاب ميسي منذ تعرضه للإصابة في 13 مارس الماضي، ضد ناشفيل في كأس أبطال كونكاكاف، على مستوى أوتار الركبة.
وغاب الأرجنتيني إثر ذلك عن 3 مباريات في الدوري الأمريكي، وذهاب ربع نهائي كونكاكاف أمام مونتيري، إلى جانب مباراتي منتخب الأرجنتين في التوقف الدولي.
وساهم ميسي، البالغ من العمر 36 عامًا، في 8 أهداف لفريقه الأمريكي هذا الموسم، حيث سجل 6 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.