محمد نور: أتوقع فوز النصر على الهلال في نهائي البطولة العربية (فيديو)

وأوضح: "عطفا على المستويات، النصر بدأ في ثاني المباريات كفريق قوي، هذه السنة النصر شكله غير، أتوقع البطولة للنصر".

في حين قال حسين عبدالغني لاعب النصر والأهلي السابق: "النصر والهلال ما تقدر تحكم، يمكن الهلال أقل جاهزية من النصر من ناحية اللاعبين الأجانب والمحترفين، النصر أجهز بكثير، بصمات المدرب بدأت تظهر على الفريق".

وأكد: "صعب أن تقول من سيكسب البطولة، لأن هذا أول شيء نهائي، ثاني شيء الهلال والنصر، يصعب تحديد الفائز فيها".

وخسر الهلال أمام النجم الساحلي نهائي البطولة العربية نسخة 2018/2019، وخسر الاتحاد أمام الرجاء في نهائي 2019/2020

في حين سيلتقي الهلال والنصر في نهائي سعودي خالص في نسخة 2022/2023.

وسيلتقي الهلال والنصر مجددا في الدوري السعودي في نوفمبر ومايو المقبلين.

وفي طريقه إلى النهائي تعادل النصر مع مواطنه الشباب ومع الزمالك، وفاز على الاتحاد المنستيري والرجاء البيضاوي والشرطة العراقي.

أما الهلال فتعادل مع الأهلي طرابلس، وخسر من السد، وتغلب على الوداد البيضاوي، وتغلب على مواطنيه الاتحاد والشباب.