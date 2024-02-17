ترتيب الدوري السعودي.. الأهلي يسقط أمام الأخدود
سجل الكاميروني لياندر تاوامبا هدفا في الشوط الثاني ليقود الأخدود للفوز 3-2 على ضيفه الأهلي، في مباراة مثيرة بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الجمعة.
افتتح الإسباني أليكس كويادو التسجيل للأخدود في الدقيقة 25 بمجهود فردي بعدما انطلق وراوغ الدفاع وسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بمدافع الأهلي إيبانيز وسكنت الشباك.
وأدرك الأهلي التعادل بعدها بسبع دقائق بفضل هدف عكسي، بعد تمريرة عرضية من سانت-ماكسيمين ارتطمت بسولومون كفيركفيليا وسكنت الشباك.
وخسر الأهلي جهود بييجا الذي غادر الملعب في الدقيقة 35 للإصابة؛ إثر تدخل قوي من أحد لاعبي الأخدود. وبعدها بدقيقة واحدة طالب لاعبو الأهلي بركلة جزاء إثر تدخل من سعيد الربيعي على الجزائري رياض محرز، لكن الحكم قرر استئناف اللعب.
وأعاد حمد المنصور الأخدود للمقدمة قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن البرازيلي روبرتو فيرمينو أدرك التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط، عبر ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر تدخل من فلورين تاناسي على الجزائري رياض محرز.
وهذا أول أهداف فيرمينو في الدوري منذ ثلاثيته أمام الحزم في الجولة الأولى في 11 أغسطس/ آب 2023.
وفي الدقيقة 59، ضمن مهاجم التعاون السابق تاوامبا النقاط الثلاث للأخدود، عندما سجل الهدف الثالث بضربة رأس من مدى قريب.
وتكبد فريق المدرب ماتياس يايسله خسارته الرابعة في 20 مباراة بالدوري هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 40 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع الأخدود رصيده إلى 23 نقطة في المركز 11.
وفي مباراة أخرى، سجل إيفان راكيتيتش هدفا في مباراته الأولى مع الشباب في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، ليقود فريقه الجديد للفوز 1-صفر على عشرة لاعبين من ضمك، اليوم الجمعة.
ورفع فريق المدرب فيتور بيريرا، الذي خاض مباراته الأولى مع الفريق أيضا، رصيده إلى 24 نقطة في المركز العاشر من 20 مباراة، بينما تجمد رصيد ضمك عند 30 نقطة في المركز السادس.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: