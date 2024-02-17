ترتيب الدوري السعودي.. الأهلي يسقط أمام الأخدود

افتتح الإسباني أليكس كويادو التسجيل للأخدود في الدقيقة 25 بمجهود فردي بعدما انطلق وراوغ الدفاع وسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بمدافع الأهلي إيبانيز وسكنت الشباك.

وأدرك الأهلي التعادل بعدها بسبع دقائق بفضل هدف عكسي، بعد تمريرة عرضية من سانت-ماكسيمين ارتطمت بسولومون كفيركفيليا وسكنت الشباك.

وخسر الأهلي جهود بييجا الذي غادر الملعب في الدقيقة 35 للإصابة؛ إثر تدخل قوي من أحد لاعبي الأخدود. وبعدها بدقيقة واحدة طالب لاعبو الأهلي بركلة جزاء إثر تدخل من سعيد الربيعي على الجزائري رياض محرز، لكن الحكم قرر استئناف اللعب.

وأعاد حمد المنصور الأخدود للمقدمة قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن البرازيلي روبرتو فيرمينو أدرك التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط، عبر ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر تدخل من فلورين تاناسي على الجزائري رياض محرز.

وهذا أول أهداف فيرمينو في الدوري منذ ثلاثيته أمام الحزم في الجولة الأولى في 11 أغسطس/ آب 2023.

وفي الدقيقة 59، ضمن مهاجم التعاون السابق تاوامبا النقاط الثلاث للأخدود، عندما سجل الهدف الثالث بضربة رأس من مدى قريب.