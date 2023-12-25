جنش يقود فيوتشر لنهائي كأس السوبر المصري بعد ركلات ترجيح ماراثونية أمام بيراميدز
تأهل فيوتشر لنهائي كأس السوبر المصري لكرة القدم المقامة في الإمارات، بعد فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح الماراثونية 14-13، بعد أن لعب كل فريق 17 ركلة ترجيح، عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.
سيطر بيراميدز على مجريات الشوط الأول ولاحت له هجمتان خطيرتان، بينما نظم فيوتشر صفوفه الدفاعية طوال الشوط ولم تكن له سوى هجمة واحدة خطيرة على مرمى بيراميدز.
وكانت هناك محاولات هجومية قليلة من لاعبي بيراميدز لخلق ثغرات في الدفاعات المنظمة من لاعبي فيوتشر لكن دون خطورة تذكر على مرمى الحارس محمود جنش.
وفي الدقيقة 87، أهدر فيستون مايلي فرصة أخرى لبيراميدز وهو قريب من المرمى، وسدد خارج القائم الأيمن.
وتألق جنش حارس فيوتشر في الوقت المحتسب بدل الضائع، وأنقذ مرماه من فرصة خطيرة من رأسية محمد الشيبي.
ويلتقي فيوتشر في النهائي الفائز من مباراة الأهلي مع سيراميكا التي ستقام في وقت لاحق اليوم الاثنين.