جنش يقود فيوتشر لنهائي كأس السوبر المصري بعد ركلات ترجيح ماراثونية أمام بيراميدز

سيطر بيراميدز على مجريات الشوط الأول ولاحت له هجمتان خطيرتان، بينما نظم فيوتشر صفوفه الدفاعية طوال الشوط ولم تكن له سوى هجمة واحدة خطيرة على مرمى بيراميدز.

وكانت هناك محاولات هجومية قليلة من لاعبي بيراميدز لخلق ثغرات في الدفاعات المنظمة من لاعبي فيوتشر لكن دون خطورة تذكر على مرمى الحارس محمود جنش.

وفي الدقيقة 87، أهدر فيستون مايلي فرصة أخرى لبيراميدز وهو قريب من المرمى، وسدد خارج القائم الأيمن.

وتألق جنش حارس فيوتشر في الوقت المحتسب بدل الضائع، وأنقذ مرماه من فرصة خطيرة من رأسية محمد الشيبي.