إنزاغي: إنتر لا يركز على حصد لقب الدوري أمام ميلان

ويتقدم إنتر المتصدر بفارق 14 نقطة عن ميلان صاحب المركز الثاني قبل 6 جولات على النهاية والفوز في سان سيرو سيضمن له لقبه العشرين للدوري.

وقال إنزاغي للصحفيين، اليوم الأحد: "خضنا مسيرة رائعة، وغدًا قد يكون يومًا مهمًا للغاية لنا جميعًا، لكننا لا نعتبره هاجسًا. سيطرنا على الموسم، والآن المسيرة على وشك الانتهاء، ولكننا نعرف ما فعلناه".

ويقف التاريخ في صالح إنتر بعد فوزه في المواجهات الخمس الأخيرة ضد ميلان بقيادة المدرب ستيفانو بيولي، بما في ذلك مباراتا قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وأضاف إنزاغي: "مباراة القمة دائمًا قمة، لذلك هناك مشاعر مميزة، والمخاطر كبيرة للغاية، لكننا نعلم جيدًا أننا فزنا في آخر 5 مواجهات، ومنحنا ذلك سعادة كبيرة، وسمح لنا بالوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، لكننا نعلم أن كل ذلك غير مهم لمباراة يوم غدٍ".

وتابع المدرب الإيطالي: "الانتصارات والألقاب في كرة القدم لها أهمية كبيرة. لكنني سعيد بما حققناه من خلال التكاتف بين النادي والفريق والجماهير".