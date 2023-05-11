رسميا.. مونبلييه يعلن ضم موسى التعمري

وجاء انضمام التعمري لمونبلييه في صفقة انتهاء حر، حيث ينتهي عقده مع آود هيفرلي لوفين في 30 يونيو المقبل.

وبذلك يصبح موسى التعمري أول لاعب أردني يحترف بالدوري الفرنسي.

وموسى التعمري البالغ من العمر 25 عاما انضم لآود هيفرلي لوفين من أبويل نيقوسيا القبرصي في أكتوبر 2020.

وسبق أن لعب التعمري لشباب الأردن والجزيرة في الأردن.

وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن موسى التعمري لعب 36 مباراة مع آود هيفرلي لوفين هذا الموسم سجل فيها 6 أهداف وصنع 6.

وبالمجمل، لعب التعمري مع آود هيفرلي لوفين 91 مباراة سجل فيها 10 أهداف وصنع 9، وسبق أن سجل التعمري 13 هدفا وصنع 11 في 76 مباراة مع أبويل نيقوسيا.