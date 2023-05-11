رسميا.. مونبلييه يعلن ضم موسى التعمري
أعلن نادي مونبلييه الفرنسي ضم اللاعب الأردني موسى التعمري من آود هيفرلي لوفين البلجيكي.
وكتب مونبلييه عبر موقعه على الإنترنت: "تم الاتفاق على وصول المدافع الدولي السويسري الشاب بير أومراجيك والجناح الأردني الدولي موسى التعمري".
وأضاف: "يصل بير أومراجيك من زيوريخ وموسى التعمري من آود هيفرلي لوفين وسينضمان إلى مونبلييه".
وجاء انضمام التعمري لمونبلييه في صفقة انتهاء حر، حيث ينتهي عقده مع آود هيفرلي لوفين في 30 يونيو المقبل.
وبذلك يصبح موسى التعمري أول لاعب أردني يحترف بالدوري الفرنسي.
وموسى التعمري البالغ من العمر 25 عاما انضم لآود هيفرلي لوفين من أبويل نيقوسيا القبرصي في أكتوبر 2020.
وسبق أن لعب التعمري لشباب الأردن والجزيرة في الأردن.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن موسى التعمري لعب 36 مباراة مع آود هيفرلي لوفين هذا الموسم سجل فيها 6 أهداف وصنع 6.
وبالمجمل، لعب التعمري مع آود هيفرلي لوفين 91 مباراة سجل فيها 10 أهداف وصنع 9، وسبق أن سجل التعمري 13 هدفا وصنع 11 في 76 مباراة مع أبويل نيقوسيا.