بالميراس يرفض عرض باريس سان جيرمان لإندريك وينتظر ريال مدريد
دخل باريس سان جيرمان المنافسة بقوة للتعاقد مع نجم بالميراس والبرازيل الشاب إندريك فيلبي وذلك مع ريال مدريد وبرشلونة الحريصين على ضم "الجوهرة" الشاب البالغ عمره 16 عاما.
وخلال زيارته قطرَ لمشاهدة مباريات المونديال، صرح تشافي هرنانديز المدير الفني لبرشلونة لمحطةESPN البرازيلية بأنه عجب حقًا بإندريك، مهاجم بالميراس البالغ من العمر 16 عامًا والذي يصفه البعض بأنه أحد أعظم نجوم البرازيل في المدى المتوسط.
وقال تشافي "لقد تحدثنا مع والده وكذلك مع اللاعب، شرحت لهم المشروع، نريد مواهب مثله، إنه نوعية اللاعبين الذين نحتاج لهم".
لكن في الوقت نفسه إن الوحيد الذي تقدم بعرض جاد للتعاقد مع المهاجم الشاب كان باريس سان جيرمان، الذي طرح عرضًا مشتركًا بقيمة 80 مليون يورو تشمل المتغيرات لإندريك ولاعب اخر بفريق بالميراس تحت 17 عاما لكن النادي البرازيلي رفض هذا العرض.
وطلب النادي البرازيلي 60 مليون يورو فقط من أجل إندريك وينتظر معرفة المشروع الأفضل لمستقبله مع الأندية الأخرى خاصة ريال مدريد.
وكما فعل مع فرق كبيرة أخرى في أوروبا، سافر إندريك إلى برشلونة منذ عام تقريبًا لمشاهدة مرافق النادي وتحدث مع تشافي وشاهد مباراة برشلونة ونابولي مباشرة في دوري أبطال أوروبا في ملعب كامب نو.
وفي وقت لاحق انتقل إلى مدريد، حيث شاهد أيضًا مباراة في سانتياغو برنابيو، وكرر الأمر مع باريس سان جيرمان في باريس وتشيلسي في لندن.
إضافة إلى حقيقة أن برشلونة يجد الآن صعوبة كبيرة في تحمل ما عرضه باريس سان جيرمان والمتمثل في 50 مليون يورو للاعب وحده بينما لا يزال ريال مدريد يراقب نظرا لأن رغبة اللاعب ووالده اللعب للنادي الملكي، نجد أن برشلونة يعتقد أن اللاعب الشاب قد التزم بالفعل بنادٍ آخر، وبالتالي، بقدر ما يحبه تشافي وتراقبه الإدارة الرياضية بعناية، لن يتمكن نادي برشلونة من فعل أي شيء لأن اللاعب قد أعطى كلمته بالفعل لفريق آخر.
ويشير كل شيء إلى أن المهاجم البرازيلي في طريقه لاختيار ريال مدريد لينضم لمواطنيه فينيسيوس جونيور ورودريغو وميليتاو.
وعلى الرغم من حقيقة أنه لا يستطيع مغادرة بالميراس حتى صيف عام 2024 عندما يبلغ 18 عاما في 21 يوليو/تموز 2024 إلا أن ريال مدريد سيكرر الصيغة التي استخدمها بالفعل مع فينيسيوس ورودريغو، اللذين تعاقد معهما قبل بلوغهما سن 18 عامًا، لكنهم توصلوا إلى اتفاق مع أنديتهم على أن يبقوا هناك حتى بلوغهم هذه السن.