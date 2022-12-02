بالميراس يرفض عرض باريس سان جيرمان لإندريك وينتظر ريال مدريد

وقال تشافي "لقد تحدثنا مع والده وكذلك مع اللاعب، شرحت لهم المشروع، نريد مواهب مثله، إنه نوعية اللاعبين الذين نحتاج لهم".

لكن في الوقت نفسه إن الوحيد الذي تقدم بعرض جاد للتعاقد مع المهاجم الشاب كان باريس سان جيرمان، الذي طرح عرضًا مشتركًا بقيمة 80 مليون يورو تشمل المتغيرات لإندريك ولاعب اخر بفريق بالميراس تحت 17 عاما لكن النادي البرازيلي رفض هذا العرض.