روديغر مدافع ألمانيا يتعرض لانتقادات بعد سخريته من لاعب اليابان (فيديو)
تعرض أنطونيو روديغر، مدافع ألمانيا وريال مدريد، للانتقادات بسبب عدم احترامه للمهاجم الياباني تاكوما أسانو، خلال خسارة أبطال العالم أربع مرات أمام الفريق الآسيوي بهدفين مقابل هدف، في افتتاح مباريات الفريقين في كأس العالم بقطر.
وهاجم ديدي هامان، مدافع ألمانيا السابق، مواطنه روديغر بسبب "سخريته" من أسانو والاستهزاء به بالقفز أثناء ركضه نحو الكرة ثم ضحكه بعد انتهاء صراعهما على الكرة لصالحه.
وعلق هامان: "هناك فريق واحد فقط يضحك الآن" بعد أن تسببت اليابان في مفاجأة مدوية بالبطولة بفوزها على ألمانيا 2-1 في مباراتهما في المجموعة الخامسة.
وفي حديثه عن تصرفات مدافع تشيلسي السابق، قال هامان: "روديغر يرفع ساقيه أثناء الركض، لكن لا يمكنك التقليل من شأن الخصم (هكذا) لأنه دائمًا ما يعود في مرحلة ما. أعتقد أنه كان غير مهني للغاية. كان متكبرا أو مغرورا. كان يضحك، هناك فريق واحد فقط يضحك الآن. تدور روح اللعبة حول احترام خصمك. ولم يفعل ذلك. ليس لدي أي تفسير أو عذر لذلك".
وأصيب توني كاسكارينو من محطة TalkSPORT وجيم براودفوت بخيبة أمل مماثلة في روديغر. وكلاهما علق على الحادث بمجرد وقوعه.
وقال كاسكارينو: "روديغر هناك يسخر من أسانو، كان ذلك أسلوب جري غريبا، لكنه كان يضحك وهو يركض".
بينما أضاف براودفوت: 'إنه أسلوب ركض خاص به. إن ذراعيه تشبهان شخصية كرتونية تجري عبر العسل الأسود ، لكنه في الواقع يحرز تقدمًا عندما يبدو أنه لا ينبغي أن يفعل ذلك".
كما شارك لاعب خط وسط آرسنال السابق ليام برادي رأيه في الحادث، قائلاً إن روديغر سيشعر بالحرج عندما ينظر إلى أفعاله.
وقال برادي: "سيشعر (روديغر) بالحرج عندما يرى ذلك مرة أخرى، وعندما يرى هذه النتيجة أيضًا. أعتقد أن أسانو هو الذي تفوق. ولن يبتسم روديغر الآن".
واحتفل لاعبو منتخب اليابان بالفوز أمام روديغر مباشرة، حيث شوهدوا ينظرون إليه ويضحكون بعد تحقيق الفوز على منتخب ألمانيا.
ونفذ روديغر نفس طريقة الركض من قبل، لكن هذه المرة نظر إلى اللاعب الياباني وضحك.
وانتقد هامان أيضًا اختيارات هانز فليك المدير الفني لألمانيا، وسأل عن اختيار المدرب لاعبين مثل لوكاس كلوسترمان بدلا من المخضرم مات هوملز.
وقال هامان: "أنا لا أقول إن لاعبًا واحدًا يصنع الفارق، لكني أعتقد حقيقة أنه لم يأخذ هاملز. لقد ضم أرميل بيلا كوتشاب من ساوثامبتون، وهو لاعب شاب جيد جدًا. أخذ لاعبًا آخر من لايبزيغ، كلوسترمان، الذي لم يلعب منذ أربعة أشهر".
وأضاف "هذا ليس له معنى بالنسبة لي. أعتقد أنه يظهر أنه يريد فريقا هادئا، لكن الفريق الهادئ لن يفوز بأي شيء، وأعتقد أن ذلك ظهر أمام اليابان".