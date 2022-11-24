روديغر مدافع ألمانيا يتعرض لانتقادات بعد سخريته من لاعب اليابان (فيديو)



تعرض أنطونيو روديغر، مدافع ألمانيا وريال مدريد، للانتقادات بسبب عدم احترامه للمهاجم الياباني تاكوما أسانو، خلال خسارة أبطال العالم أربع مرات أمام الفريق الآسيوي بهدفين مقابل هدف، في افتتاح مباريات الفريقين في كأس العالم بقطر.

وهاجم ديدي هامان، مدافع ألمانيا السابق، مواطنه روديغر بسبب "سخريته" من أسانو والاستهزاء به بالقفز أثناء ركضه نحو الكرة ثم ضحكه بعد انتهاء صراعهما على الكرة لصالحه.

وعلق هامان: "هناك فريق واحد فقط يضحك الآن" بعد أن تسببت اليابان في مفاجأة مدوية بالبطولة بفوزها على ألمانيا 2-1 في مباراتهما في المجموعة الخامسة.