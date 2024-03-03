500 مليون شلن.. لاعبو سيمبا يتسلمون مكافأة التأهل في أرض الملعب (صور)
في لقطة غريبة، تسلم لاعبو فريق سيمبا التنزاني مكافأة مالية وصلت قيمتها إلى 500 مليون شلن تنزاني (ما يوازي 197 ألف دولار أمريكي)، عقب حسم التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقالت الصفحة الرسمية لنادي سيمبا، إن المكافأة مقدمة من، سامية حسن سولوهو، رئيسة دولة تنزانيا.
وتأهل سيمبا التنزاني لدور الثمانية بفوزه 6-صفر على غوانينغ غالاكسي البوتسواني، في ختام مباريات دور المجموعات اليوم السبت.
ورغم الخسارة، تأهل أسيك متصدرا للمجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بينما يحتل سيمبا المركز الثاني برصيد تسع نقاط ليتأهل بفارق الأهداف متفوقا على الوداد صاحب نفس النقاط، فيما يتذيل غالاكسي المجموعة بأربع نقاط.
وافتتح سعيدي نتيبازونكيزا التسجيل لسيمبا بعد مرور سبع دقائق، ثم ضاعف با عمر جوبا النتيجة في الدقيقة 14، قبل أن يسجل كيبو دينيس الهدف الثالث في الدقيقة 22.
وسجل كلاتوس شاما الهدف الرابع لسيمبا في الدقيقة 76، ثم أضاف لاداكي شاسامبي الهدف الخامس في الدقيقة 86، قبل أن يكمل فابريس نجوما السداسية في الدقيقة 89.
وعقب المباراة، نشر حساب النادي التنزاني الرسمي على منصة "إكس" صورا لتسلم اللاعبين المكافأة المالية التي بدت ضخمة للغاية.
وقال الحساب تعليقا على الصور، إن "وزير الثقافة والفنون والرياضة، دكتور داماس ندمبارو، قام بتسليم مدير الفريق، ميكايل إيغنديا، 100 مليون شلن كهدية فوز اليوم للرئيس الفخري للنادي، مووديجي، ليصل إجمالي الجوائز للوصول إلى ربع النهائي 500 مليون شلن".
بذلك يتأهل سيمبا رفقة الأهلي ويانغ أفريكانز التنزاني وأسيك الإيفواري وبترو أتلتيكو الأنجولي وصن داونز الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونغولي الديمقراطي، ليبقى مقعد أخير بين الترجي التونسي والهلال السوداني.