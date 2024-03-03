500 مليون شلن.. لاعبو سيمبا يتسلمون مكافأة التأهل في أرض الملعب (صور)

في لقطة غريبة، تسلم لاعبو فريق سيمبا التنزاني مكافأة مالية وصلت قيمتها إلى 500 مليون شلن تنزاني (ما يوازي 197 ألف دولار أمريكي)، عقب حسم التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقالت الصفحة الرسمية لنادي سيمبا، إن المكافأة مقدمة من، سامية حسن سولوهو، رئيسة دولة تنزانيا.

وتأهل سيمبا التنزاني لدور الثمانية بفوزه 6-صفر على غوانينغ غالاكسي البوتسواني، في ختام مباريات دور المجموعات اليوم السبت.

ورغم الخسارة، تأهل أسيك متصدرا للمجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بينما يحتل سيمبا المركز الثاني برصيد تسع نقاط ليتأهل بفارق الأهداف متفوقا على الوداد صاحب نفس النقاط، فيما يتذيل غالاكسي المجموعة بأربع نقاط.

وافتتح سعيدي نتيبازونكيزا التسجيل لسيمبا بعد مرور سبع دقائق، ثم ضاعف با عمر جوبا النتيجة في الدقيقة 14، قبل أن يسجل كيبو دينيس الهدف الثالث في الدقيقة 22.