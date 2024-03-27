"خطوة ملموسة".. إغراء كبير لإقناع تشافي بالاستمرار مع برشلونة

أصبح من الواضح تمامًا أن رئيس برشلونة خوان لابورتا يريد أن يستمر تشافي هيرنانديز كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الموسم القادم، واستكمال عقده مع النادي.

وأعلن أسطورة برشلونة البالغ من العمر 44 عامًا، في يناير الماضي، أنه سيترك منصبه في نهاية الموسم؛ لأنه شعر أن الفريق بحاجة إلى تغيير.

ولكن منذ إعلان تشافي الرحيل، تحسن الفريق بشكل كبير، حيث خاض عشر مباريات متتالية دون هزيمة، بما في ذلك فوزين حاسمين على نابولي وأتلتيكو مدريد، في دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني.

وقد أدى ذلك إلى صمت المحادثات حول بديل لتشافي بعد تصاعد التكهنات في البداية حول أسماء مثل يوليان ناغلزمان، وتوماس توخيل، وهانز فليك.

برشلونة يتخذ خطوة لإقناع تشافي

من جانبه، أكد تشافي تمسكه بقراره وأنه سيتنحى عن منصب المدير الفني لبرشلونة نهاية الموسم.

ومع ذلك، وفقًا لقناة "تي في 3" الكتالونية، اتخذ برشلونة الآن خطوة ملموسة في محاولته لإقناع أسطورة النادي بالاستمرار.

ويعمل لابورتا ومجلس إدارة برشلونة للتأكد من أن تشافي يشعر بالمعاملة الجيدة من الآن وحتى نهاية الموسم؛ ولهذا السبب قرروا تسليمه دورًا جديدًا في النادي.

وقرر مجلس إدارة النادي أن يكون تشافي هو السفير الجديد لمؤسسة برشلونة، وهو المنصب الذي يشغله أيضًا أليكس روكا.

وسيكون هناك حفل مناسب للإعلان عن تعيين تشافي في المنصب رسميًّا، وهو ما سيكون علامة أخرى على رغبة النادي في ضمان عدم رحيله عن تدريب الفريق.

لابورتا يريد بقاء تشافي

وفي وقت سابق من هذا الشهر، خلال مقابلة تلفزيونية، أكد لابورتا على رغبته في رؤية تشافي مدربا للفريق الموسم القادم، قائلاً إن بعض القرارات يمكن التراجع عنها.

وقال لابورتا وقتها: "أريد أن يبقى تشافي، لقد تحدثت معه بالفعل وأنا أصر على ذلك، لقد قطعنا التزامًا مع تشافي بأننا سنتحدث في نهاية الموسم".

وتابع: "في بعض الأحيان يتم إعادة النظر في القرارات".