ترتيب الدوري السعودي: النصر يتفوق على الرائد بثلاثية (فيديو)

ووقع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثالث أهداف النصر في الدقيقة 78 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.

ورفع النصر رصيده إلى 12 نقطة من 6 مباريات، حيث فاز 4 مرات وخسر مرتين.

ويتصدر الهلال جدول الترتيب وحصد الزعيم 16 نقطة من 6 مباريات ثم 15 نقطة للاتحاد من 6 مباريات.

وسجل محمد فوزير هدف الرائد الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 89.

ومن المقرر أن يلعب النصر مع برسيبوليس الإيراني، يوم الثلاثاء، في دوري أبطال آسيا قبل مواجهة الأهلي في الدوري السعودي.