ترتيب الدوري السعودي: النصر يتفوق على الرائد بثلاثية (فيديو)
تغلب نادي النصر 3/1 على مضيفه الرائد اليوم السبت في الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.
وأنهى النصر الشوط الأول متقدما 1/0 بعدما سجل له المهاجم السنغالي ساديو ماني هدفا في الدقيقة 45+1 بتسديدة قوية أرضية من داخل منطقة الجزاء.
وأضاف المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة 49 بتسديدة يسارية مذهلة من خارج منطقة الجزاء.
ووقع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثالث أهداف النصر في الدقيقة 78 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.
ورفع النصر رصيده إلى 12 نقطة من 6 مباريات، حيث فاز 4 مرات وخسر مرتين.
ويتصدر الهلال جدول الترتيب وحصد الزعيم 16 نقطة من 6 مباريات ثم 15 نقطة للاتحاد من 6 مباريات.
وسجل محمد فوزير هدف الرائد الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 89.
ومن المقرر أن يلعب النصر مع برسيبوليس الإيراني، يوم الثلاثاء، في دوري أبطال آسيا قبل مواجهة الأهلي في الدوري السعودي.