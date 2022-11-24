رغم نجاح العملية.. كسر في محجر العين السفلي يُجبر ياسر الشهراني على إجراء جراحة جديدة

كشفت تقارير صحفية سعودية أن التقرير الطبي المبدئي يشير إلى حاجة النجم ياسر الشهراني لاعب المنتخب السعودي إلى جراحة أخرى، غير التي أجراها بالأمس الأربعاء.

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية تقريرًا قالت فيه إن الحاجة للعملية الجراحية الجديدة، بعد أن أثبت التقرير الطبي وجود كسر في محجر العين السفلي.

من جهة أخرى وجّه ياسر الشهراني مدافع المنتخب السعودي رسالة إلى جماهير بلاده، بعد الإصابة العنيفة التي تعرض لها في مباراة السعودية والأرجنتين بكأس العالم 2022، والتي شهدت فوز "الصقور" التاريخي 2/1.

وسقط "الشهراني" أرضا بعد تدخل مع الحارس محمد العويس وغادر الملعب على محفة طبية في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وطمأن الشهراني الجمهور على وضعه الصحي بعد إجرائه عملية جراحية تكللت بالنجاح بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، قائلا: "أحب أطمنكم إني بخير وصحة وعافية".

وقال "الشهراني": في مقطع فيديو نشرته وزارة الحرس الوطني: "أحب أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله البندر على مجهوداته، موجها الشكر أيضا للكادر الطبي في مستشفى الحرس.

وقدم الشهراني الشكر لكافة الشعب السعودي على وقفتهم معه ودعواتهم الدائمة متمنيا إدخال الفرح عليهم بإنجازات أكبر.