تورم وجه "سورين كومسا" بعد تلقيه صفعة قوية في أحدث بطولات UFC

وانتشر مقطع فيديو من البطولة بعد أن تلقى سورين كومسا ضربة قاسية على وجهه، ما جعله يبدو غير معروف بعدما تغيرت ملامح وجهه.

وسارع الكثيرون إلى التعليق على المقطع بما في ذلك نجمUFC الأيرلندي كونور مكغريغور الذي أشاد بـ"التقنية الرائعة" التي ظهرت في الحدث الغريب.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية المقطع، الذي كان نهائي البطولة، كومسا يتنافس ضد ألكساندرو جورتشيكا وقد قضى الأخير وقتا قبل أن يصفع خصمه بضربة قوية براحة اليد.

وبدا كومسا في حالة ذهول على الفور ووضع يده على وجهه على ما يبدو للشكوى من قوة الصفعة قبل الاستمرار في المنافسة.