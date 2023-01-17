تورم وجه "سورين كومسا" بعد تلقيه صفعة قوية في أحدث بطولات UFC
تورم وجه أحد المتنافسين في أحدث بطولات UFC وتشوه بعد مشاركته في بطولة "الصفع باليد" في رومانيا، وذلك بعدما تلقى صفعة من خصمه ليتورم وجهه وينزف دما على الفور ورغم ذلك استمر في المنافسة ليفوز بالبطولة في النهاية.
وانتشر مقطع فيديو من البطولة بعد أن تلقى سورين كومسا ضربة قاسية على وجهه، ما جعله يبدو غير معروف بعدما تغيرت ملامح وجهه.
وسارع الكثيرون إلى التعليق على المقطع بما في ذلك نجمUFC الأيرلندي كونور مكغريغور الذي أشاد بـ"التقنية الرائعة" التي ظهرت في الحدث الغريب.
ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية المقطع، الذي كان نهائي البطولة، كومسا يتنافس ضد ألكساندرو جورتشيكا وقد قضى الأخير وقتا قبل أن يصفع خصمه بضربة قوية براحة اليد.
وبدا كومسا في حالة ذهول على الفور ووضع يده على وجهه على ما يبدو للشكوى من قوة الصفعة قبل الاستمرار في المنافسة.
ونمت شعبية هذه الرياضة - وسط خطط رئيس UFC دانا وايت لإطلاق "دوري الصفع بقوة" ولهذا السبب لفت المقطع انتباه بعض الأسماء الكبيرة.
وقام كونور مكغريغور - الذي يقاتل في بطولة وايت - بتحليل ضربة جورتشيكا الوحشية وكتب على تويتر: "أسلوب رائع للغاية نهنئ بطل الوزن الثقيل الجديد".
وسارع البعض إلى ملاحظة التعليق الذي جاء في الوقت المناسب من البطل الأيرلندي، بالنظر إلى حقيقة أن عرض وايت الترويجي الجديد سيبدأ مساء الأربعاء.
وعلى الرغم من تلقيه الضربة القوية في مقطع الفيديو ، إلا أن كومسا هزم خصمه ليتوج بطلاً للبطولة بأكملها.
ولجهوده، حصل الروماني على لقب الوزن الثقيل و4430 جنيهًا إسترلينيًا (5000 يورو) من أموال الجائزة.
وقتال الصفعة هي رياضة يشارك فيها متنافسان يقفان أمام بعضهما بعضا ويتناوبان على توجيه صفعة براحة اليد إلى نظيرهما.
وتعرض رئيس UFC لانتقادات بسبب الترويج للبطولة الجديدة بعد ظهور مقطع فيديو له وهو يضرب زوجته خلال حفلة ليلة رأس السنة الجديدة.