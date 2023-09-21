فابريزيو رومانو: جوليان ناغلزمان سيتولى تدريب منتخب ألمانيا خلال أيام
أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن جوليان ناغلزمان سيتولى تدريب منتخب ألمانيا خلال أيام.
وقبل أيام أقال الاتحاد الألماني لكرة القدم المدرب هانز فليك من تدريب المنتخب الأول بعد الخسارة 1/4 أمام اليابان وديا.
وكتب رومانو عبر حسابه في موقع "تويتر": "ناغلزمان سيصبح المدير الفني الجديد للمنتخب الألماني في الأيام المقبلة".
وأضاف: "الاتفاق أخيرًا على وشك الانتهاء، تركت التفاصيل للموظفين ولكن تم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ مع ناغلزمان ووكلائه بشأن العقد".
وناغلزمان بلا عمل منذ إقالته من تدريب بايرن ميونخ في مارس الماضي، علما أنه قاد فريقي هوفنهايم ولايبزيغ.
وخلال الفترة التي قضاها في بايرن ميونخ بين يوليو 2021 ومارس 2022، قاد ناغلزمان النادي البافاري للفوز بلقب الدوري الألماني موسم 2021/2022، كما فاز بكأس السوبر الألماني مرتين.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن ناغلزمان أدار 84 مباراة لبايرن ميونخ، فاز في 60 منها وتعادل 14 مرة وخسر 10 مرات.
وسبق أن قاد ناغلزمان لايبزيغ في 95 مباراة وهوفنهايم في 136 مباراة.