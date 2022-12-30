بنفيكا يرفض بيع إنزو فرنانديز في يناير

ويهدف البلوز إلى التفوق على منافسيه، وتردد أن البلوز على استعداد لدفع قيمة فسخ عقد فرنانديز مع بنفيكا والتي تبلغ 120 مليون يورو في يناير.

ونُقل عن روي كوستا، رئيس بنفيكا، يوم الأربعاء، اعترافه بأن بنفيكا سيسمح للاعب البالغ من العمر 21 عامًا بالمغادرة إذا قام تشيلسي، أو أي فريق آخر، بتفعيل هذا البند.

ونقل عنه قوله: "لا نريد التخلي عن إنزو فرنانديز في يناير، لكننا على استعداد لإرضاء اللاعب في حالة عرض 120 مليون يورو".