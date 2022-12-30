بنفيكا يرفض بيع إنزو فرنانديز في يناير
رفض بنفيكا البرتغالي ما تردد عن قبوله رحيل لاعبه الأرجنتيني إنزو فرنانديز في سوق الانتقالات الشتوي في يناير 2023.
ويهتم مانشستر يونايتد وليفربول وريال مدريد بالتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني الدولي بعد أدائه الرائع في كأس العالم، لكن اهتمام تشيلسي برز في الأيام الأخيرة.
ويهدف البلوز إلى التفوق على منافسيه، وتردد أن البلوز على استعداد لدفع قيمة فسخ عقد فرنانديز مع بنفيكا والتي تبلغ 120 مليون يورو في يناير.
ونُقل عن روي كوستا، رئيس بنفيكا، يوم الأربعاء، اعترافه بأن بنفيكا سيسمح للاعب البالغ من العمر 21 عامًا بالمغادرة إذا قام تشيلسي، أو أي فريق آخر، بتفعيل هذا البند.
ونقل عنه قوله: "لا نريد التخلي عن إنزو فرنانديز في يناير، لكننا على استعداد لإرضاء اللاعب في حالة عرض 120 مليون يورو".
ويصمم بنفيكا على التمسك باللاعب الذي وقع له قادما من ريفر بليت قبل ستة أشهر فقط، لكنه أصر على أن كوستا لم يدلِ بمثل هذه التعليقات في بيان صدر يوم الخميس.
وأوضح نادي بنفيكا أن رئيس النادي روي كوستا لم ينطق في أي وقت بالكلمات التي يتم تداولها في إيطاليا من منصة "DAZN".
وقال النادي البرتغالي في بيان: "بنفيكا يكرر عزمه على الاعتماد على اللاعب إنزو فرنانديز حتى نهاية الموسم".
وعاد فرنانديز لتوه إلى لشبونة بعد احتفالات الأرجنتين بالفوز بكأس العالم، ومن المقرر أن يلعب بنفيكا مع سبورتينغ براغا غدا الجمعة.
في حديثه قبل تلك المباراة، سُئل الألماني روجر شميت مدرب بنفيكا عما إذا كان قد طالب نجم خط الوسط الأرجنتيني برفض الرحيل عن الفريق.
وقال روجر شميت: "لا يمكنني الكشف عن تلك المحادثات، عندما أتحدث مع اللاعبين هذه أشياء أحتفظ بها لنفسي، ما يمكنني قوله هو ما قلته بالفعل، كلنا نعرف ما هي كرة القدم".
وأضاف: "هؤلاء الشباب لديهم فرص، ولا يتعلق الأمر بإنزو فقط. إذا كانت لديهم فرص، فعليهم اتخاذ قرارات، وأنا أحترمهم".
وأتم: "يمكنني أن أنصحهم، لكن لديهم مهنة واحدة فقط. إذا كان بإمكاني إقناعهم أو التأثير عليهم بطريقة معينة، فأنا أحاول فعل ذلك، لكني أقبل قراراتهم".