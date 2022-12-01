سالم الدوسري يبكي بعد خروج السعودية من كأس العالم (فيديو)

وسجلت المكسيك هدفين في غضون 5 دقائق في بداية الشوط الثاني لتهزم السعودية 2-1، لكن المنتخبين خرجا سويًا من دور المجموعات بكأس العالم لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وحرم الحارس المتألق محمد العويس المكسيك من التسجيل في الشوط الأول، لكنه لم يتمكن من منع هنري مارتن من هز شباكه بعد ركلة ركنية عقب 3 دقائق من الاستراحة.

وضاعف لويس تشافيز النتيجة من ركلة حرة متقنة بعد 5 دقائق فقط ليحبط جماهير المنتخب العربي.

وقلص سالم الدوسري الفارق للسعودية في الوقت بدل الضائع، ليصل إلى هدفه الثالث في مشاركاته بكأس العالم.

واكتست مدرجات لوسيل أكبر استادات كأس العالم في قطر، الذي احتضن نحو 85 ألف مشجع، باللونين الأخضر والأبيض، المميزين للفريقين، في قمة بين أكبر جمهورين على الأرجح في خلال البطولة، ودخلا اللقاء مع وجود فرص لكل المنتخبات بالمجموعة الثالثة في التأهل لدور 16.