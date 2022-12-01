سالم الدوسري يبكي بعد خروج السعودية من كأس العالم (فيديو)
دخل سالم الدوسري، لاعب المنتخب السعودي في نوبة بكاء، بعد الخسارة أمام المكسيك والخروج من كأس العالم قطر 2022.
ورغم إنجازه الشخصي بكونه أصبح هداف العرب في نهائيات كأس العالم بـ3 أهداف متساويًا مع وهبي الخزري وسامي الجابر، إلا أنه ظهر حزينًا للغاية.
وسجلت المكسيك هدفين في غضون 5 دقائق في بداية الشوط الثاني لتهزم السعودية 2-1، لكن المنتخبين خرجا سويًا من دور المجموعات بكأس العالم لكرة القدم اليوم الأربعاء.
وحرم الحارس المتألق محمد العويس المكسيك من التسجيل في الشوط الأول، لكنه لم يتمكن من منع هنري مارتن من هز شباكه بعد ركلة ركنية عقب 3 دقائق من الاستراحة.
وضاعف لويس تشافيز النتيجة من ركلة حرة متقنة بعد 5 دقائق فقط ليحبط جماهير المنتخب العربي.
وقلص سالم الدوسري الفارق للسعودية في الوقت بدل الضائع، ليصل إلى هدفه الثالث في مشاركاته بكأس العالم.
واكتست مدرجات لوسيل أكبر استادات كأس العالم في قطر، الذي احتضن نحو 85 ألف مشجع، باللونين الأخضر والأبيض، المميزين للفريقين، في قمة بين أكبر جمهورين على الأرجح في خلال البطولة، ودخلا اللقاء مع وجود فرص لكل المنتخبات بالمجموعة الثالثة في التأهل لدور 16.
لكن السعودية، التي فازت على الأرجنتين 2-1 في الجولة الافتتاحية في واحدة من كبرى مفاجآت كأس العالم عبر التاريخ، تذيلت الترتيب الآن بثلاث نقاط من 3 مباريات.
واحتلت المكسيك المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وبفارق هدف واحد عن بولندا صاحبة المركز الثاني والتي خسرت 2-صفر أمام الأرجنتين متصدرة المجموعة بست نقاط، وتأهلت الأرجنتين وبولندا معًا.