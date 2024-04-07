نادٍ كبير ينسحب من عضوية الاتحاد السوداني لكرة القدم
أعلن نادي الأمل عطبرة انسحابه من عضوية الاتحاد السوداني لكرة القدم مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد الاتحاد.
وجاء انسحاب الأمل عطبرة من عضوية الاتحاد بسبب القرارات التي أصدرت بحق النادي مؤخرًا، والتي قضت بإيقاف رئيس الأمل ونائبه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة عامين.
وقال النادي في بيان رسمي، اليوم السبت، إن النادي قرر الانسحاب من عضوية الاتحاد السوداني لكرة القدم، بالإضافة إلى التحلل من قيود المادة 13/1 بعدم اللجوء للقضاء الوطني والشروع في اتخاذ إجراءات تقاضي مدني وإداري وجنائي ضد الاتحاد السوداني لكرة القدم ولجانه الحالية أمام الجهات العدلية بالسودان.
وأشار البيان إلى أن النادي قرر مناهضة القرارات الصادرة قبل هذا الانسحاب بالطرق القانونية المتبعة، وبهذا يعتبر أي قرارات صادرة بعد هذا الانسحاب من طفركم في حكم العدم بالنسبة للنادي ولا ترتب أي أثر قانوني".
وكانت لجنة الانضباط المنتخبة بالاتحاد السوداني لكرة القدم أعلنت إيقاف عبد العزيز محمد إبراهيم الخليل رئيس نادي الأمل عطبرة لمدة عامين عن ممارسة أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم، مع حرمانه من دخول جميع الاستادات وذلك لإدانته تحت نص الماده (59) من لائحة الانضباط لسنة 2018، بالإضافة لإيقاف عثمان عبد الرحيم سليمان نائب الرئيس للشؤون الإدارية بالنادي لمدة عامين.