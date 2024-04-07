نادٍ كبير ينسحب من عضوية الاتحاد السوداني لكرة القدم

أعلن نادي الأمل عطبرة انسحابه من عضوية الاتحاد السوداني لكرة القدم مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد الاتحاد.

وجاء انسحاب الأمل عطبرة من عضوية الاتحاد بسبب القرارات التي أصدرت بحق النادي مؤخرًا، والتي قضت بإيقاف رئيس الأمل ونائبه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة عامين.

وقال النادي في بيان رسمي، اليوم السبت، إن النادي قرر الانسحاب من عضوية الاتحاد السوداني لكرة القدم، بالإضافة إلى التحلل من قيود المادة 13/1 بعدم اللجوء للقضاء الوطني والشروع في اتخاذ إجراءات تقاضي مدني وإداري وجنائي ضد الاتحاد السوداني لكرة القدم ولجانه الحالية أمام الجهات العدلية بالسودان.