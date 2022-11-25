منتخب إيران ينتزع فوزا مثيرا على ويلز في كأس العالم 2022 (فيديو)

حقق منتخب إيران فوزا متأخرا على حساب منتخب ويلز بنتيجة 2/0 في الجولة الثانية من المجموعة الثانية في كأس العالم 2022 في قطر، اليوم الجمعة.

ولعب منتخب ويلز بـ10 لاعبين بعد طرد الحارس واين هينيسي في الدقيقة 87 بعد تدخل متهور على مهدي طارمي مهاجم إيران.

وعلى استاد أحمد بن علي المونديالي فشل لاعبو المنتخبين في استغلال أي من الفرص المتاحة، قبل أن يسجل روزبه جشمي الهدف الأول في المباراة بتسديدة من مسافة بعيدة في الدقيقة 90+8.

وسجل رامين رضائيان الهدف الثاني لإيران في الدقيقة 90+11.