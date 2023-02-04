ماذا قال كريستيانو رونالدو بعد تسجيل أول أهدافه مع النصر السعودي؟ (شاهد)
أبدى البرتغالي كريستيانو رونالدو سعادته الشديدة بإحراز أول هدف له مع ناديه النصر، في دوري روشن السعودي للمحترفين.
وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو أول أهدافه مع النصر من ركلة جزاء ليعادل النتيجة في الرمق الأخير 2-2 أمام الفتح في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة.
وقال رونالدو عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" عقب المباراة: "أنا سعيد بتسجيل أول أهدافي في الدوري السعودي بعد عمل رائع من الفريق بأكمله لتحقيق هذا التعادل المهم في مباراة صعبة للغاية".
وأنقذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر من هزيمة محققة أمام مضيفه الفتح، وقاده للتعادل معه 2-2، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.
وتقدم الفتح عن طريق كريستيان تيلو في الدقيقة 12، غير أن تاليسكا أدرك التعادل للنصر في الدقيقة 42.
وفي الدقيقة 58 سجل سفيان بن دبكة الهدف الثاني للفتح، قبل أن يسجل رونالدو هدف التعادل وأول أهدافه الرسمية مع النصر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني من ضربة جزاء.
ورفع النصر رصيده إلى 34 نقطة في المركز الأول، فيما رفع الفتح رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس.