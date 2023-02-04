ماذا قال كريستيانو رونالدو بعد تسجيل أول أهدافه مع النصر السعودي؟ (شاهد)

وأنقذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر من هزيمة محققة أمام مضيفه الفتح، وقاده للتعادل معه 2-2، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وتقدم الفتح عن طريق كريستيان تيلو في الدقيقة 12، غير أن تاليسكا أدرك التعادل للنصر في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 58 سجل سفيان بن دبكة الهدف الثاني للفتح، قبل أن يسجل رونالدو هدف التعادل وأول أهدافه الرسمية مع النصر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني من ضربة جزاء.

ورفع النصر رصيده إلى 34 نقطة في المركز الأول، فيما رفع الفتح رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس.