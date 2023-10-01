ريفر بليت يقهر بوكا جونيورز في كأس رابطة الدوري الأرجنتيني (فيديو)

حقق ريفر بليت فوزًا ثمينًا على منافسه التقليدي بوكا جونيورز بنتيجة 2/0، اليوم الأحد، في كأس رابطة الدوري الأرجنتيني.

وعلى ملعب لابوموبونيرا معقل بوكا جونيورز سجل سالمون روندون الهدف الأول لريفر بليت في الدقيقة 41 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وقضى أنزو دياز على بوكا جونيورز بعدما سجل الهدف الثاني لريفر بليت في الدقيقة 90+6 بتسديدة من داخل المنطقة.