ريفر بليت يقهر بوكا جونيورز في كأس رابطة الدوري الأرجنتيني (فيديو)
في آخر 10 مباريات فاز ريفر 4 مرات وفاز بوكا 3 مرات وتعادلا 3 مرات.
حقق ريفر بليت فوزًا ثمينًا على منافسه التقليدي بوكا جونيورز بنتيجة 2/0، اليوم الأحد، في كأس رابطة الدوري الأرجنتيني.
وعلى ملعب لابوموبونيرا معقل بوكا جونيورز سجل سالمون روندون الهدف الأول لريفر بليت في الدقيقة 41 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.
وقضى أنزو دياز على بوكا جونيورز بعدما سجل الهدف الثاني لريفر بليت في الدقيقة 90+6 بتسديدة من داخل المنطقة.
ورفع الفوز رصيد ريفر بليت إلى 13 نقطة من 7 مباريات في المركز الثاني مع هوراكان، ويتأخران بنقطة عن المتصدر إنديبندينتي.
في حين جمّدت الخسارة رصيد بوكا جونيورز عند 7 نقاط في المركز الـ20.
وفي آخر 10 مباريات بين الفريقين في مختلف المسابقات فاز ريفر بليت 4 مرات، وفاز بوكا جونيورز 3 مرات، وتعادلا 3 مرات، وفاز بوكا جونيورز في مرتين منها بضربات الترجيح.