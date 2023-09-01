وصف بشكتاش بالمنتخب الأفريقي.. فينسنت أبوبكر يحتفل أمام ميرسيا لوشيسكو (فيديو)
احتفل المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر لاعب بشكتاش أمام أعين المدرب الأوكراني ميرسيا لوشيسكو المدير الفني لدينامو كييف.
وجاء الاحتفال المثير للجدل بعدما وصف لوشيسكو بشكتاش بأنه منتخب أفريقي؛ في إشارة إلى عدد اللاعبين الأفارقة في الفريق التركي.
وفاز بشكتاش 3/2 خارج ملعبه على دينامو كييف في ذهاب تحديد المتأهل للمجموعات في دوري المؤتمر الأوروبي.
وبعد المباراة قال مدرب دينامو كييف: "لقد لعبنا ضد المنتخب الأفريقي، وليس ضد بشكتاش، الغامبيون، الكونغوليون، الغانيون، الأنغوليون..".
وفي مباراة الإياب استضاف بشكتاش منافسه الأوكراني وسجل أبوبكر الهدف الوحيد في الدقيقة 52.
واحتفل فينسنت أبوبكر بهدفه أمام ميرسيا لوشيسكو، حيث جرى إلى حافة الملعب وبالتحديد قرب مقاعد بدلاء دينامو كييف للاحتفال بهدفه.
ورغم تدخل الحكام لمنع المهاجم الكاميروني من التجاوز، إلا أنه احتفل أمام لوشيسكو والدكة.