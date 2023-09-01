وصف بشكتاش بالمنتخب الأفريقي.. فينسنت أبوبكر يحتفل أمام ميرسيا لوشيسكو (فيديو)

وبعد المباراة قال مدرب دينامو كييف: "لقد لعبنا ضد المنتخب الأفريقي، وليس ضد بشكتاش، الغامبيون، الكونغوليون، الغانيون، الأنغوليون..".

وفي مباراة الإياب استضاف بشكتاش منافسه الأوكراني وسجل أبوبكر الهدف الوحيد في الدقيقة 52.

واحتفل فينسنت أبوبكر بهدفه أمام ميرسيا لوشيسكو، حيث جرى إلى حافة الملعب وبالتحديد قرب مقاعد بدلاء دينامو كييف للاحتفال بهدفه.

ورغم تدخل الحكام لمنع المهاجم الكاميروني من التجاوز، إلا أنه احتفل أمام لوشيسكو والدكة.