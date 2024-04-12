مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يقام اليوم الجمعة نهائي كأس السوبر القطري الإماراتي.

ويلعب العربي القطري مع الشارقة الإماراتي في نهائي كأس السوبر القطري الإماراتي.

وتقام البطولة لأول مرة وسيحصل الفريق الفائز على جائزة مالية قيمتها 800 ألف دولار، وسيحصل الوصيف على 400 ألف دولار.

وتقام المباراة الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل المباراة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1، وbeIN Sports HD، والكأس 1 HD.

كما يلعب اتحاد العاصمة مع رائد بوقاعة في ثمن نهائي كأس الجزائر الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.وتنقل المباراة على قناة الجزائر الرياضية