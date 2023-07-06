الوكرة القطري يتعاقد رسميًا مع حمدي فتحي قادمًا من الأهلي المصري

وانضم الدولي المصري، البالغ من العمر 28 عامًا، للأهلي،، في 2019، بعد قضاء موسم على سبيل الإعارة مع بتروجت قادمًا من إنبي.

ونشر الوكرة، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري القطري، صورة لفتحي بقميص الفريق.

وقال الوكرة عبر حسابه على تويتر: "رسميًا .. حمدي فتحي والوكرة بعقد يمتد إلى 4 مواسم".

ولم يكشف النادي القطري عن التفاصيل المالية للصفقة.