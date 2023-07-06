الوكرة القطري يتعاقد رسميًا مع حمدي فتحي قادمًا من الأهلي المصري
أعلن نادي الوكرة القطري، اليوم الخميس، تعاقده مع حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي المصري لأربعة مواسم.
وانضم الدولي المصري، البالغ من العمر 28 عامًا، للأهلي،، في 2019، بعد قضاء موسم على سبيل الإعارة مع بتروجت قادمًا من إنبي.
ونشر الوكرة، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري القطري، صورة لفتحي بقميص الفريق.
وقال الوكرة عبر حسابه على تويتر: "رسميًا .. حمدي فتحي والوكرة بعقد يمتد إلى 4 مواسم".
ولم يكشف النادي القطري عن التفاصيل المالية للصفقة.
ويبلغ لاعب الوسط حمدي فتحي من العمر 28 عامًا، وبحسب موقع "transfermarkt"، فقد شارك هذا الموسم في 35 مباراة، سجل فيها 4 أهداف، وصنع 4.
وبالمجمل لعب حمدي فتحي للأهلي 152 مباراة، سجل فيها 14 هدفًا، وصنع 9، في حين سجل 6 أهداف، وصنع 6 في 53 مباراة لإنبي.
واحتل الوكرة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري القطري، الموسم المنقضي، برصيد 39 نقطة من 22 مباراة، وودَّع من دور الـ16 في كأس أمير قطر، ومن نصف النهائي في كأس قطر.