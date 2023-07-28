الزمالك يفتتح مشواره في البطولة العربية باكتساح الاتحاد المنستيري (فيديو)

التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك وضعه في المقدمة بعدما تابع ركلة ركنية وسدد في الزاوية الضيقة للحارس بشير بن سعيد في الدقيقة 27.

وأضاف أحمد مصطفى (زيزو) الهدف الثاني قبل ثلاث دقائق من الاستراحة بتسديدة من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء بعد صناعة من القائد محمود عبد الرازق (شيكابالا).

وجعل البديل سيد عبد الله النتيجة 3-صفر بتسديدة مباشرة بعد تمريرة من الجزيري في المرمى بعد 11 دقيقة من الشوط الثاني.

وسجل عبد الله بنفس الطريقة مجددا بعد 13 دقيقة عقب تمريرة من أحمد فتوح من الجانب الأيسر.

وكاد المدافع حسام عبد المجيد أن يسجل الهدف الخامس في الدقيقة 77 لكن رأسيته ارتدت من القائم الأيسر.

وحاول البديل محمد عزيز الورفلي تقليص الفارق للمنستيري قرب النهاية وسدد من مدى قريب لكن الحارس محمد صبحي أخرج الكرة لركنية.