لاعب الأهلي السعودي: رونالدو هو الأفضل في العالم
فاجأ الفرنسي سانت ماكسيمان، نجم الأهلي السعودي، المتابعين باختياره للاعب الأفضل بالنسبة له خلال الفترة الحالية.
وظهر سانت ماكسيمان في فيديو عبر حسابه على منصة "إكس"، ليرصد اللاعبين الـ10 الأفضل بالنسبة له خلال الفترة الحالي، ليتصدر كريستيانو رونالدو القائمة، موضحا أن اختياره جاء بالنسبة للمستويات التي يقدمها النجم البرتغالي مع النصر السعودي خلال الفترة الأخيرة في كافة المسابقات المحلية والقارية.
وجاء ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، في المركز الثاني بالنسبة لمهاجم الأهلي خلال الفترة الحالية بشكل رسمي، ووضع نيمار جونيور اللاعب في المركز الثالث بجدول المسابقة.
ويقدم كريستيانو رونالدو مستوي كبير خلال الموسم الحالي، من مسابقة دوري روشن للمحترفين، حيث يتصدر جدول ترتيب المسابقة، برصيد 29 هدفًا، بفارق 7 أهداف عن أقرب ملاحقيه الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم نادي الهلال.
ولعب رونالدو برفقة النصر 55 مباراة رسمية عبر كل المسابقات، وأحرز 50 هدفًا، وصنع 14 تمريرة حاسمة.
وانضم صاحب الـ39 عامًا إلى نادي النصر مطلع عام 2023، عقب فسخ عقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.