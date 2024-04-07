لاعب الأهلي السعودي: رونالدو هو الأفضل في العالم

وجاء ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، في المركز الثاني بالنسبة لمهاجم الأهلي خلال الفترة الحالية بشكل رسمي، ووضع نيمار جونيور اللاعب في المركز الثالث بجدول المسابقة.

ويقدم كريستيانو رونالدو مستوي كبير خلال الموسم الحالي، من مسابقة دوري روشن للمحترفين، حيث يتصدر جدول ترتيب المسابقة، برصيد 29 هدفًا، بفارق 7 أهداف عن أقرب ملاحقيه الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم نادي الهلال.

ولعب رونالدو برفقة النصر 55 مباراة رسمية عبر كل المسابقات، وأحرز 50 هدفًا، وصنع 14 تمريرة حاسمة.

وانضم صاحب الـ39 عامًا إلى نادي النصر مطلع عام 2023، عقب فسخ عقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.