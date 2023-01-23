مباراة شباب الأهلي دبي وعجمان.. طرد محمد إسماعيل بعد 25 ثانية من البداية (فيديو)
آخر فوز لعجمان على شباب الأهلي دبي في مختلف المسابقات يعود إلى يناير 2018.
تلقى محمد إسماعيل لاعب عجمان بطاقة حمراء بعد 25 ثانية فقط من بداية مباراة فريقه أمام شباب الأهلي دبي في الجولة الـ13 من دوري أدنوك للمحترفين، اليوم الإثنين.
وتدخل محمد إسماعيل بتهور على وليد عباس مدافع شباب الأهلي دبي بعد 20 ثانية وطرده الحكم مباشرة بعد 5 ثوان فقط من صافرة البداية.
ويعود آخر فوز لعجمان على شباب الأهلي دبي في مختلف المسابقات إلى يناير 2018، ومنذ ذلك الحين فاز شباب الأهلي دبي في 8 مواجهات وتعادلا 3 مرات.
ويحتل شباب الأهلي دبي المركز الثاني ويملك 25 نقطة من 12 مباراة، ويتأخر بنقطتين فقط عن المتصدر الشارقة الذي لعب 13 مباراة؛ ما يعني أن الفوز سيقود شباب الأهلي دبي لصدارة الترتيب.
في حين يحتل عجمان المركز السادس ويملك 23 نقطة من 12 مباراة، وسيقوده الفوز إلى المركز الثاني.