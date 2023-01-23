مباراة شباب الأهلي دبي وعجمان.. طرد محمد إسماعيل بعد 25 ثانية من البداية (فيديو)

تلقى محمد إسماعيل لاعب عجمان بطاقة حمراء بعد 25 ثانية فقط من بداية مباراة فريقه أمام شباب الأهلي دبي في الجولة الـ13 من دوري أدنوك للمحترفين، اليوم الإثنين.

وتدخل محمد إسماعيل بتهور على وليد عباس مدافع شباب الأهلي دبي بعد 20 ثانية وطرده الحكم مباشرة بعد 5 ثوان فقط من صافرة البداية.