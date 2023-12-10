دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز يفرض التعادل على صن داونز

فرض بيراميدز المصري التعادل السلبي على ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

وفشل لاعبو الفريقين في استغلال كافة الفرص المتاحة للتسجيل، لتنتهي المباراة على التعادل السلبي على ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

ورفع التعادل رصيد كل فريق إلى 4 نقاط، وهو رصيد الفريقين الآخرين مازيمبي ونواذيبو، وكل فريق لعب 3 مباريات.