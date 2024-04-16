ميسي يحقق هذه الجائزة لأول مرة في تاريخه

أحرز ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي، الاثنين، جائزة أفضل لاعب للأسبوع في الدوري الأمريكي وذلك للمرة الأولى خلال الموسم الحالي.

وتألق النجم الأرجنتيني في مباراة فريقه أمام سبورتينغ كانساس، بتسجيله هدفا وبتمريراته الحاسمة، التي ساهمت في فوز فريقه خارج أرضه (3-2)، وذلك أمام أكثر من 72 ألف مشجع.

وأنقذ ميسي إنتر ميامي في ملعب أروهيد ستاديوم معقل فريق كانساس سيتي، والذي فتح أبوابه أمام مباراة الدوري الأمريكي لكرة القدم التقليدية، من أجل تلبية الطلب الكبير على تذاكر مشاهدة النجم الأرجنتيني الذي سجل هدفا وصنع آخر في المباراة.