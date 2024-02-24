رد حاسم على خصام شيكابالا وأحمد فتوح (صورة)

أحمد فتوح، قد غادر معسكر الفريق قبل مباراة زد في مسابقة الدوري وتلقى الفريق خسارة بثنائية مقابل هدف وحيد، خلال الفترة الماضية، وخلال التحقيق معه اتهم فتوح زميله شيكابالا بأنه كان يخرج من المعسكر.

وعقب تلك الواقعة ألغى قائد الزمالك شيكابالا متابعة زميله أحمد عبر حسابه الشخصي بمنصة "إنستغرام".

وخلال تدريب الزمالك في الجزائر اليوم، نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على منصة "إكس" صورة جمعت الثنائي شيكابالا وفتوح، وهم يحتفلان سويًا.

ورد الثنائي بهذه الصورة على تقارير استمرار الخصام بينهما.