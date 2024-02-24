رد حاسم على خصام شيكابالا وأحمد فتوح (صورة)
رد الثنائي محمود عبدالرازق "شيكابالا" وأحمد فتوح لاعبي نادي الزمالك، على التقارير التي أشارت إلى استمرار "الخصام" بينهما، على خلفية مغادرة الأخير لمعسكر الفريق قبل مباراة "زد" في الدوري، واتهامه للقائد شيكابالا بأنه كان يفعل نفس الموقف.
أحمد فتوح، قد غادر معسكر الفريق قبل مباراة زد في مسابقة الدوري وتلقى الفريق خسارة بثنائية مقابل هدف وحيد، خلال الفترة الماضية، وخلال التحقيق معه اتهم فتوح زميله شيكابالا بأنه كان يخرج من المعسكر.
وعقب تلك الواقعة ألغى قائد الزمالك شيكابالا متابعة زميله أحمد عبر حسابه الشخصي بمنصة "إنستغرام".
وخلال تدريب الزمالك في الجزائر اليوم، نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على منصة "إكس" صورة جمعت الثنائي شيكابالا وفتوح، وهم يحتفلان سويًا.
ورد الثنائي بهذه الصورة على تقارير استمرار الخصام بينهما.
ويلعب الزمالك مع فريق أبو سليم الليبي يوم الأحد المقبل على ملعب مايو بمدينة عنابة الجزائرية، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وشهدت قائمة الزمالك عودة كل من أحمد فتوح ومصطفى شلبي وناصر منسي، فيما يغيب محمود علاء ومصطفى الزناري.