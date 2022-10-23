ترتيب الدوري المصري: علي معلول يقود الأهلي للفوز على أسوان ومشاركة الزمالك في الصدارة
استفاد الأهلي من ركلة جزاء مبكرة ليفوز 1-صفر على أسوان في مباراة متواضعة ويحقق فوزه الثاني في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بينما تفوق الزمالك حامل اللقب 2-صفر على سيراميكا، اليوم الأحد.
وأحرز التونسي علي معلول هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 17 بعد احتساب خطأ للمهاجم شادي حسين.
وبات رصيد الأهلي 6 نقاط من أول جولتين، ويحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف الزمالك قبل مباراة القمة بين الغريمين على لقب كأس السوبر المصرية عن الموسم الماضي، يوم الجمعة المقبل.
الزمالك في الصدارة
وسجل الزمالك هدفًا مبكرًا، وأضاف هدفًا قرب النهاية ليخرج بالانتصار بنتيجة 2-صفر للمباراة الثنية على التوالي.
وتقدم التونسي سيف الدين الجزيري بهدف للزمالك بعد مرور 10 دقائق، وأضاف الظهير الأيسر أحمد فتوح الهدف الثاني قبل 3 دقائق من نهاية الوقت الأصلي بتسديدة بقدمه اليمنى من حافة المنطقة.
وسجل سيراميكا هدفين بواقع هدف في كل شوط، لكن الحكم ألغى الهدفين بسبب التسلل، وعقب العودة إلى حكم الفيديو المساعد.
واستغل الجزيري تمريرة ساقطة من أمام عاشور، وافتتح التسجيل مبكرًا، ثم تراجع الزمالك للخلف واعتمد على التنظيم الدفاعي، قبل أن يحسم فتوح الانتصار في الدقائق الأخيرة ويخرج مجددًا بشباك نظيفة.
وفي وقت سابق، صمد بيراميدز بعشرة لاعبين لأكثر من نصف المباراة، وتعادل دون أهداف مع المصري البورسعيدي.
وتعرض وليد الكرتي لاعب بيراميدز للطرد قبل الاستراحة بعد خطأ ضد إلياس الجلاصي لاعب المصري، وبعد مراجعة اللقطة في شاشة جانبية لحكم الفيديو المساعد، حيث اعتبره الحكم قد منع فرصة محققة للتسجيل.
وبات رصيد بيراميدز نقطتين من أول جولتين مقابل نقطة وحيدة لمنافسه البورسعيدي.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: