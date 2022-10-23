ترتيب الدوري المصري: علي معلول يقود الأهلي للفوز على أسوان ومشاركة الزمالك في الصدارة

استفاد الأهلي من ركلة جزاء مبكرة ليفوز 1-صفر على أسوان في مباراة متواضعة ويحقق فوزه الثاني في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بينما تفوق الزمالك حامل اللقب 2-صفر على سيراميكا، اليوم الأحد.

وأحرز التونسي علي معلول هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 17 بعد احتساب خطأ للمهاجم شادي حسين.

وبات رصيد الأهلي 6 نقاط من أول جولتين، ويحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف الزمالك قبل مباراة القمة بين الغريمين على لقب كأس السوبر المصرية عن الموسم الماضي، يوم الجمعة المقبل.