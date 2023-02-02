صحف رياضية: برشلونة لا يُهزم.. لابورتا ملك الميركاتو.. وريال مدريد مجروج وغاضب

ركزت الصحيفة على مباراة ريال مدريد وفالنسيا والظهور رقم 200 لفينيسيوس جونيور برفقة ريال مدريد وكتبت :"200 مباراة لفينيسيوس جونيور ".الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة على ريال بيتيس 2-0 في الدوري الإسباني وكتبت :" برشلونة لا يخطئ ".كما اهتمت بتقديم أتلتيكو مدريد لاعبه الجديد مات دوهيرتي..ركزت الصحيفة على المباراة رقم 200 لفينيسيوس جونيور برفقة ريال مدريد خلال مواجهة فالنسيا وكتبت :" يصل فينيسيوس جونيور للمباراة رقم 200 ".الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة على ريال بيتيس 2-1 في الدوري الإسباني وكتبت: "مرة أخرى فوز بالنتيجة الصغرى ".كما اهتمت الصحيفة بتقديم أتلتيكو مدريد لاعبه الجديد مات دوهيرتي ومشكلة دوري الدرجة الأولى للاتحاد الإسباني لكرة القدم وكتبت: "دوري الدرجة الأولى للاتحاد الإسباني في خطر"..يصل فينيسيوس جونيور للمباراة رقم 200 مع ريال مدريدصحيفة آس. ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على ريال بيتيس 2-1 في الدوري الإسباني وكتبت: " لا يهزم ".الصحيفة تحدثت عن سوق انتقالات برشلونة وكتبت: "خوان لابورتا ملك سوق الانتقالات".الصحيفة اهتمت بمباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني وكتبت: "ريال مدريد مجروح وغاضب".كما اهتمت الصحيفة بباريس سان جيرمان بعد فوزه على مونبيلييه وكتبت: "مبابي وراموس يتعرضان للإصابة". .ركزت الصحيفة على فوز برشلونة 2-1 على ريال بيتيس في الدوري الإسباني وكتبت: " ضربة المتصدر ".الصحيفة تحدثت عن مباراة ريال مدريد وفالنسيا وكتبت: "فالنسيا فاقد الأمل يزور سانتياغو بيرنابيو".الصحيفة اهتمت بسوق انتقالات تشيلسي وكتبت: "تشيلسي يكسر الحدود"..ركزت الصحيفة على فشل صفقة انتقال المغربي حكيم زياش من تشيلسي لباريس سان جيرمان وكتبت: "اتُهم تشيلسي بتدمير مسيرة حكيم زياش بسبب الانهيار "المخزي" لانتقاله معارًا إلى باريس سان جيرمان ".الصحيفة اهتمت بتأهل مانشستر يونايتد لنهائي كأس رابطة المحترفين بعدما جدد فوزه على نوتنغهام فوريست 2-0 وعودة جادون سانشو للعب وكتبت: "مرحبا بعودتك جادون سانشو"..ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان على مونبلييه 3-1 وإصابة مبابي وراموس وكتبت: "شياطين سيئة ".الصحيفة اهتمت بفوز أولمبيك مارسيليا على نانت 2-0 في الدوري الفرنسي وكتبت: "أولمبيك مارسيليا الإيمان والمرح ".