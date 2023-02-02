برشلونة.
برشلونة.
رياضة

صحف رياضية: برشلونة لا يُهزم.. لابورتا ملك الميركاتو.. وريال مدريد مجروج وغاضب

نستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية.
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: 200 مباراة لفينيسيوس جونيور

ركزت الصحيفة على مباراة ريال مدريد وفالنسيا والظهور رقم 200 لفينيسيوس جونيور برفقة ريال مدريد وكتبت :"200 مباراة لفينيسيوس جونيور ".

الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة على ريال بيتيس 2-0 في الدوري الإسباني وكتبت :" برشلونة لا يخطئ ".

كما اهتمت بتقديم أتلتيكو مدريد لاعبه الجديد مات دوهيرتي.

غلاف صحيفة ماركا اليوم الخميس.
غلاف صحيفة ماركا اليوم الخميس.

آس: دوري الدرجة الأولى للاتحاد الإسباني في خطر

ركزت الصحيفة على المباراة رقم 200 لفينيسيوس جونيور برفقة ريال مدريد خلال مواجهة فالنسيا وكتبت :" يصل فينيسيوس جونيور للمباراة رقم 200 ".

الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة على ريال بيتيس 2-1 في الدوري الإسباني وكتبت: "مرة أخرى فوز بالنتيجة الصغرى ".

كما اهتمت الصحيفة بتقديم أتلتيكو مدريد لاعبه الجديد مات دوهيرتي ومشكلة دوري الدرجة الأولى للاتحاد الإسباني لكرة القدم وكتبت: "دوري الدرجة الأولى للاتحاد الإسباني في خطر".

يصل فينيسيوس جونيور للمباراة رقم 200 مع ريال مدريد
صحيفة آس

سبورت: لا يُهزم

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على ريال بيتيس 2-1 في الدوري الإسباني وكتبت: " لا يهزم ".

الصحيفة تحدثت عن سوق انتقالات برشلونة وكتبت: "خوان لابورتا ملك سوق الانتقالات".

الصحيفة اهتمت بمباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني وكتبت: "ريال مدريد مجروح وغاضب".

كما اهتمت الصحيفة بباريس سان جيرمان بعد فوزه على مونبيلييه وكتبت: "مبابي وراموس يتعرضان للإصابة".

غلاف صحيفة سبورت اليوم الخميس.
غلاف صحيفة سبورت اليوم الخميس.

موندو ديبورتيفو: تشيلسي يكسر الحدود

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة 2-1 على ريال بيتيس في الدوري الإسباني وكتبت: " ضربة المتصدر ".

الصحيفة تحدثت عن مباراة ريال مدريد وفالنسيا وكتبت: "فالنسيا فاقد الأمل يزور سانتياغو بيرنابيو".

الصحيفة اهتمت بسوق انتقالات تشيلسي وكتبت: "تشيلسي يكسر الحدود".

غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم الخميس.
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم الخميس.

ذا صن: مرحبا بعودتك جادون سانشو

ركزت الصحيفة على فشل صفقة انتقال المغربي حكيم زياش من تشيلسي لباريس سان جيرمان وكتبت: "اتُهم تشيلسي بتدمير مسيرة حكيم زياش بسبب الانهيار "المخزي" لانتقاله معارًا إلى باريس سان جيرمان ".

الصحيفة اهتمت بتأهل مانشستر يونايتد لنهائي كأس رابطة المحترفين بعدما جدد فوزه على نوتنغهام فوريست 2-0 وعودة جادون سانشو للعب وكتبت: "مرحبا بعودتك جادون سانشو".

غلاف صحيفة ذا صن اليوم الخميس.
غلاف صحيفة ذا صن اليوم الخميس.

ليكيب: شياطين سيئة

ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان على مونبلييه 3-1 وإصابة مبابي وراموس وكتبت: "شياطين سيئة ".

الصحيفة اهتمت بفوز أولمبيك مارسيليا على نانت 2-0 في الدوري الفرنسي وكتبت: "أولمبيك مارسيليا الإيمان والمرح ".

غلاف صحيفة ليكيب اليوم الخميس.
غلاف صحيفة ليكيب اليوم الخميس.
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني

Related Stories

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com