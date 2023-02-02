صحف رياضية: برشلونة لا يُهزم.. لابورتا ملك الميركاتو.. وريال مدريد مجروج وغاضب

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على ريال بيتيس 2-1 في الدوري الإسباني وكتبت: " لا يهزم ".

الصحيفة تحدثت عن سوق انتقالات برشلونة وكتبت: "خوان لابورتا ملك سوق الانتقالات".

الصحيفة اهتمت بمباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني وكتبت: "ريال مدريد مجروح وغاضب".

كما اهتمت الصحيفة بباريس سان جيرمان بعد فوزه على مونبيلييه وكتبت: "مبابي وراموس يتعرضان للإصابة".