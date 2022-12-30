قائمة المنتخب السعودي لخليجي 25 بقيادة سعد الشهري

ويقيم المنتخب السعودي في الأول من يناير المقبل معسكرًا تدريبيًا في الرياض، على أن تغادر البعثة إلى العراق في الرابع من الشهر ذاته.

ويفتتح المنتخب السعودي مشاركته في كأس الخليج بمواجهة اليمن يوم الجمعة 6 يناير، على أن يخوض يوم الإثنين 9 يناير مباراته ضد منتخب العراق، وفي يوم الخميس 12 يناير يلاقي "الأخضر" منتخب عمان.