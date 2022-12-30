قائمة المنتخب السعودي لخليجي 25 بقيادة سعد الشهري
كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم قائمة الأخضر للمشاركة في كأس الخليج (خليجي 25) في العراق.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
نواف العقيدي، عبدالباسط هوساوي، محمد العبسي، مدالله العليان، محمد أبو الشامات، أحمد بامسعود، حسين الصبياني، زياد الصحفي، مشعل الصبياني، ريان حامد، قاسم لاجامي، رياض شراحيلي، فيصل الغامدي، عوض الناشري، نايف مسعود، مصعب الجوير، سعد الناصر، حسين العيسى، سميحان النابت، تركي العمار، أحمد الغامدي، رائد الغامدي، محمد مران.
ويقيم المنتخب السعودي في الأول من يناير المقبل معسكرًا تدريبيًا في الرياض، على أن تغادر البعثة إلى العراق في الرابع من الشهر ذاته.
ويفتتح المنتخب السعودي مشاركته في كأس الخليج بمواجهة اليمن يوم الجمعة 6 يناير، على أن يخوض يوم الإثنين 9 يناير مباراته ضد منتخب العراق، وفي يوم الخميس 12 يناير يلاقي "الأخضر" منتخب عمان.