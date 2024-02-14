كم بلغ ارتفاع قفزة هالاند المذهلة أمام كوبنهاغن؟ (فيديو)

أثار إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، دهشة الجماهير بعد أن قفز 7 أقدام و6 بوصات في الهواء، أي وصل إلى ارتفاع 𝟐.𝟑𝟒 متر، في مواجهة فريقه لنظيره كوبنهاغن في بطولة دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء.

وحقق مانشستر سيتي فوزا مهما خارج أرضه على مضيفه كوبنهاغن بـ3 أهداف مقابل هدف، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ليضع قدما في الدور ربع النهائي قبل مباراة الإياب التي تقام على أرضه بعد 3 أسابيع.

ورغم أن هالاند لم يسجل أمس لكنه ما زال قادرًا على حبس أنفاس المشجعين.