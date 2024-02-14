كم بلغ ارتفاع قفزة هالاند المذهلة أمام كوبنهاغن؟ (فيديو)
أثار إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، دهشة الجماهير بعد أن قفز 7 أقدام و6 بوصات في الهواء، أي وصل إلى ارتفاع 𝟐.𝟑𝟒 متر، في مواجهة فريقه لنظيره كوبنهاغن في بطولة دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء.
وحقق مانشستر سيتي فوزا مهما خارج أرضه على مضيفه كوبنهاغن بـ3 أهداف مقابل هدف، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ليضع قدما في الدور ربع النهائي قبل مباراة الإياب التي تقام على أرضه بعد 3 أسابيع.
ورغم أن هالاند لم يسجل أمس لكنه ما زال قادرًا على حبس أنفاس المشجعين.
ووفقًا لِما ذكرته صيحفة "ذا صن"، فقد قابل هالاند كرة عرضية، وقفز ارتفاعًا مذهلاً يبلغ 7 أقدام و6 بوصات في الهواء، وسدد الكرة بالفعل، لكنه لم يكن قادرًا تمامًا على تحويلها إلى الشباك.
وتمت مقارنة محاولة هالاند بالهدف المذهل لكريستيانو رونالدو مع ريال مدريد ضد يوفنتوس في 2018.
وفي تلك المباراة، ارتقى النجم البرتغالي 7 أقدام و8 بوصات ليسدد الكرة في الشباك بضربة خلفية مزدوجة بعد تلقيه عرضية رائعة من داني كارفاخال.
وسجل هالاند 73 هدفًا في 79 مباراة منذ انضمامه إلى سيتي قادمًا من بروسيا دورتموند.
كما يحتل النجم النرويجي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 16 هدفًا، رغم غيابه لمدة شهرين تقريبًا بسبب الإصابة.