مجموعة "سيتي فوتبول" تعلن تعاونها مع باشاك شهير التركي
كشف نادي إسطنبول باشاك شهير التركي عن دخوله في شراكة مع مجموعة "سيتي لكرة القدم".
ونشر النادي التركي بيانا عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الأحد، قائلا إن الشراكة مع مجموعة "سيتي فوتبول" ستتركز بشكل أساس على كرة القدم.
وستقدم مجموعة "سيتي فوتبول" الاستشارات بمختلف أنواعها لباشاك شهير سواء المتعلقة بالإستراتيجية العامة للنادي، أو الانتقالات ومنهجية التدريب العملي وفحص اللاعبين وتطوير الأكاديمية وعدة أمور متعلقة بكرة القدم.
وأعرب بريان ماروود، المدير الإداري لمجموعة سيتي لكرة القدم، عن سعادته بهذا الاتفاق، قائلا: "نحن سعداء جدًا بتوقيع اتفاقية التعاون هذه مع إسطنبول باشاك شهير، وفخورون جدًا بالخبرة والتجربة الفريدة التي لدينا داخل مجموعة سيتي لكرة القدم، ونتطلع إلى العمل مع باشاك شهير لدعم نمو كرة القدم في تركيا".
وتضم مجموعة "سيتي لكرة القدم" أندية كبيرة يتقدمها مانشستر سيتي وجيرونا الإسباني، بالإضافة إلى نيويورك سيتي الأمريكي ولوميل البلجيكي ويوكوهاما مارينوس الياباني، ومومباي سيتي الهندي وملبورن سيتي الأسترالي ومونتفيديو سيتي توركي الأوروغواياني وتروا الفرنسي وشينغين بينغ سيتي الصيني وباليرمو الإيطالي وباهيا السلفادوري.