مجموعة "سيتي فوتبول" تعلن تعاونها مع باشاك شهير التركي

وأعرب بريان ماروود، المدير الإداري لمجموعة سيتي لكرة القدم، عن سعادته بهذا الاتفاق، قائلا: "نحن سعداء جدًا بتوقيع اتفاقية التعاون هذه مع إسطنبول باشاك شهير، وفخورون جدًا بالخبرة والتجربة الفريدة التي لدينا داخل مجموعة سيتي لكرة القدم، ونتطلع إلى العمل مع باشاك شهير لدعم نمو كرة القدم في تركيا".

وتضم مجموعة "سيتي لكرة القدم" أندية كبيرة يتقدمها مانشستر سيتي وجيرونا الإسباني، بالإضافة إلى نيويورك سيتي الأمريكي ولوميل البلجيكي ويوكوهاما مارينوس الياباني، ومومباي سيتي الهندي وملبورن سيتي الأسترالي ومونتفيديو سيتي توركي الأوروغواياني وتروا الفرنسي وشينغين بينغ سيتي الصيني وباليرمو الإيطالي وباهيا السلفادوري.