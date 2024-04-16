نيمار يهاجم مبابي قبل مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان (صورة)

هاجم النجم البرازيلي نيمار زميله السابق في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي وذلك قبل ساعات من مواجهة برشلونة والفريق الباريسي ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، في ملعب كامب نو.

وكانت إحدى صفحات كرة القدم البرازيلية على منصة "إنستغرام" نشرت عبر خاصية الفيديوهات القصيرة صورة لكيليان مبابي مع عبارات تقول: "يظهر مبابي مرة أخرى على أنه رجل متميز، وهو ضحية قصة سيئة يروجها الناس عنه، البعض يخلط بين الشخص الذي يريد الفوز بكل شيء والشخص السيئ".

لكن رد نيمار على المنشور كان مفاجئًا عندما هاجم زميله السابق في البي آس جي قائلاً بعبارة باللغة البرتغالية تعني "الشخص الغريب".