ترتيب الدوري الفرنسي.. رين يفرض التعادل على باريس سان جيرمان

تعادل باريس سان جيرمان 1/1 مع ضيفه رين، اليوم الأحد، في الجولة الـ23 من الدوري الفرنسي، على ملعب حديقة الأمراء.

وتقدم أمين غويري لرين في الدقيقة 33 بهدف رائع، وتعادل جونسالو راموس لباريس سان جيرمان في الدقيقة 97 من ضربة جزاء.

وتوقفت مسيرة رين عند الفوز 7 انتصارات متتالية، ورفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع، في حين يتصدر باريس سان جيرمان جدول الترتيب 54 نقطة.

وفي آخر 10 مباريات بين الفريقين فاز باريس سان جيرمان 4 مرات، وفاز رين 4 مرات، وتعادلا مرتين.

ويلعب باريس سان جيرمان مع موناكو، يوم الجمعة، في الدوري الفرنسي ثم مع ريال سوسيداد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.