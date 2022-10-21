بعد مظهر جماهير الزمالك في ملعب المقاولون العرب.. طلب جديد من الأهلي لرابطة الأندية بشأن الحضور الجماهيري
طالب مجلس إدارة النادي الأهلي المصري رابطة الأندية المصرية الالتزام بالأعداد المقررة لحضور الجماهير أثناء مباريات الموسم الحالي.
واتهم عدد من أعضاء مجلس إدارة الأهلي، على رأسهم طارق قنديل، رابطة الأندية بمحاباة جماهير الزمالك ودخولها بأعداد أكبر من المقرر.
ونشر قنديل صورًا عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر" قارن فيها بين حضور جماهير الأهلي في ملعب برج العرب أمام الإسماعيلي، وجماهير الزمالك في ملعب برج العرب أمام سموحة، وألمح إلى زيادة عدد جماهير الزمالك.
وقال قنديل: " كل عام وأنتم بكل الخير.. أول يوم دوري".
وأصدر مجلس إدارة النادي الأهلي بيانًا مساء اليوم الخميس أعلن فيه أنه قرر في اجتماعه، الذي عقد عصر اليوم الخميس في مقر النادي بالجزيرة، مخاطبة رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم لاتخاذ ما يلزم، والتنسيق مع كافة الجهات المسؤولة عن تنظيم دخول المباريات للالتزام بالأعداد المقررة لحضور الجماهير أثناء مباريات الموسم الحالي "2022-2023".
وأشار الأهلي في بيانه إلى أن هذا الطلب جاء لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لكافة الأندية المتنافسة.
يذكر أن أحمد عباده مدير قطاع العمليات بشركة تذكرتي نفى في تصريحات تلفزيونية أمس الخميس دخول عدد أكبر من 3000 مشجع لنادي الزمالك خلال لقاء سموحة الأخير في بطولة الدوري العام.
وقال عباده: "أريد التوضيح أن هذا الفارق قد ظهر بسبب حجم ستاد برج العرب وحجم ستاد المقاولون العرب.. من الطبيعي أن ستاد برج العرب سعته 80 ألف متفرج لذا ظهر جمهور الأهلي بشكل أصغر في الدرجة الثالثة أما ستاد المقاولون فسعته أصغر من ذلك بكثير فظهروا بشكل أكبر.. طبيعي أن يكون 3000 مشجع للزمالك قد قاموا بملء مساحة أكبر".
وأضاف: "مستحيل أن يحضر أكثر من 3000 في المدرج وجميع الفرق لها نفس السعة وكل مشجع يختار فريقه المفضل طوال الموسم ولا يستطيع حجز أي تذكرة لأي فريق آخر".
واختتم: "تذكرتي على مسافة واحدة من الجميع، وجميع التذاكر تم بيعها على طريق الموقع الإلكتروني وبشكل إلكتروني ومستحيل أن تقوم أي فرقة بإدخال أكثر من 3000 مشجع".