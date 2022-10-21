بعد مظهر جماهير الزمالك في ملعب المقاولون العرب.. طلب جديد من الأهلي لرابطة الأندية بشأن الحضور الجماهيري

طالب مجلس إدارة النادي الأهلي المصري رابطة الأندية المصرية الالتزام بالأعداد المقررة لحضور الجماهير أثناء مباريات الموسم الحالي.

واتهم عدد من أعضاء مجلس إدارة الأهلي، على رأسهم طارق قنديل، رابطة الأندية بمحاباة جماهير الزمالك ودخولها بأعداد أكبر من المقرر.

ونشر قنديل صورًا عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر" قارن فيها بين حضور جماهير الأهلي في ملعب برج العرب أمام الإسماعيلي، وجماهير الزمالك في ملعب برج العرب أمام سموحة، وألمح إلى زيادة عدد جماهير الزمالك.

وقال قنديل: " كل عام وأنتم بكل الخير.. أول يوم دوري".