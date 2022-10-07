رسميًا.. إيقاف قيد صفقات النادي المصري البورسعيدي بسبب مستحقات معين الشعباني

تلقى النادي المصري البورسعيدي قرارًا صادمًا من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإيقاف قيد لاعبيه على مدار 3 فترات متتالية بداية من اليوم الجمعة.

وأكد المحامي التونسي أنيس بن ميم لـ"إرم نيوز" أنه حصل على حكم من لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لصالح موكله المدرب التونسي معين الشعباني بأحقية حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة عن الفترة التي قضاها كمدير فني للفريق.

وأضاف:" القرار يشمل إيقاف قيد لاعبي المصري البورسعيدي 3 فترات متتالية بعدما رفضت إدارة المصري سداد مستحقات الشعباني".

وتابع:" تقدمت بالشكوى قبل انتخاب المجلس الحالي للمصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي بسبب عدم استجابة المجلس السابق برئاسة سمير حلبية".

وواصل:" عقدنا جلسة مع مسؤولي المجلس الحالي للمصري وأخطرناهم بأن هناك شكوى لدى الاتحاد الدولي ، وعرضنا سحب هذه الشكوى حال تسوية هذه المستحقات المالية ولكن إدارة المصري لم تقم بسداد قيمة المستحقات".

وأشار إلى أن الشعباني لم يرفض إنهاء الأزمة بالحلول الودية بل جاء إلى مصر لتسوية هذه المستحقات ولكن لم يتم التوصل لاتفاق من جانب إدارة المصري.

وأبرم النادي المصري 10 صفقات جديدة لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد على رأسها الثنائي الجزائري عماد الدين بوبكر وعبد الرحيم دغموم بجانب الكاميروني فرانك إيتوجا والنيجيري إيمانويل أكبوتو.

وتعاقد المصري أيضًا مع حسين السيد ظهير أيسر فريق بيراميدز وعمرو سعداوي ظهير أيسر فريق الجونة بخلاف محمد دبش مدافع البنك الأهلي، وعمرو طارق مدافع الجونة، ومروان حمدي مهاجم الزمالك، ومحمود جاد حارس مرمى إنبي.

وقال ياسر يحيى، عضو مجلس إدارة النادي المصري ، لـ"إرم نيوز" إن ناديه يدرس الموقف القانوني للحكم الصادر لصالح الشعباني، وسيتقدم بطعن للمحكمة الرياضية الدولية (كاس).

وأضاف:" نطمع في الحصول على قرار بإيقاف الحكم الصادر لصالح الفيفا، وننتظر الحيثيات الصادرة للتقدم بطعن عاجل لدى المحكمة الرياضية الدولية ".

وأشار إلى أن إدارة المصري ستناقش أيضًا قانونية قيد اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم بالفعل وفقًا لقرار الفيفا، خاصة أن القرار يتم تنفيذه من اليوم الجمعة.

وقال نصر عزام المحامي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لـ"إرم نيوز" إن اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية يوقف قرار فض المنازعات ولكن بحسب تفاصيل وحيثيات حكم الفيفا.