برشلونة يتلقى ضربة موجعة في مواجهة أتلتيك بلباو
تعرض برشلونة لضربة قوية على ملعب سان ماميس خلال مواجهة أتلتيك بلباو في الجولة الـ27 من الدوري الإسباني اليوم الأحد.
واضطر تشافي مدرب برشلونة لإجراء تغيير اضطراريين في الشوط الأول بعد إصابة لاعبي الوسط فرينكي دي يونغ وبيدري.
وتعرض الهولندي فرينكي دي يونغ لإصابة واضطر للخروج في الدقيقة 26 وشارك مكانه فيرمين لوبيز.
وخلال كرة هوائية مشتركة نزل دي يونغ بطريقة خاطئة ما عرضه للإصابة قبل استبداله.
ثم أصيب بيدري واضطر للخروج في الدقيقة 45 وشارك مكانه يامال لامال، وبدا بيدري متأثرا بالإصابة حيث ظهر وهو يبدي على دكة البدلاء.
وحاول بيدري استخلاص الكرة من إينياكي ويليامز وقد قدمه اليسرى لكنه لم يحافظ على توازنه وبدا أنه أصيب في القدم اليمنى.
وبحسب صحيفة "سبورت" فإن كاحل دي يونغ المصاب هو نفسه الذي تسبب في غياب اللاعب لنحو شهرين بين سبتمبر ونوفمبر.
ووقتها تقرر عدم إجراء عملية جراحية واختيار العلاج المحافظ.
وأكدت الصحيفة أن دي يونغ سيغيب عن مواجهة نابولي في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.
والموسم الحالي شارك بيدري في 23 مباراة فقط مع برشلونة بواقع 1510 دقائق في مختلف المسابقات، سجل فيها هدفين وصنع أربعة.
وبحسب موقع "transfermarkt" فقد غاب دي يونغ عن برشلونة ثلاث مرات الموسم الحالي بسبب الإصابات، كان أطولها غيابه 61 يوما، وغاب خلالها عن 10 مباريات.
وشارك هذا الموسم 26 مباراة مع برشلونة، سجل فيها هدفين ولم يصنع.
وشهد الشوط الأول إشهار الحكم بطاقتين صفراوين كانا من نصيب رونالد أراوخو مدافع برشلونة ومدربه تشافي في الدقيقة 32.
وفي آخر زيارة لبرشلونة على ملعب سان ماميس خسر 2/4 أمام أتلتيك بلباو في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.