برشلونة يتلقى ضربة موجعة في مواجهة أتلتيك بلباو

ثم أصيب بيدري واضطر للخروج في الدقيقة 45 وشارك مكانه يامال لامال، وبدا بيدري متأثرا بالإصابة حيث ظهر وهو يبدي على دكة البدلاء.

وحاول بيدري استخلاص الكرة من إينياكي ويليامز وقد قدمه اليسرى لكنه لم يحافظ على توازنه وبدا أنه أصيب في القدم اليمنى.

وبحسب صحيفة "سبورت" فإن كاحل دي يونغ المصاب هو نفسه الذي تسبب في غياب اللاعب لنحو شهرين بين سبتمبر ونوفمبر.

ووقتها تقرر عدم إجراء عملية جراحية واختيار العلاج المحافظ.

وأكدت الصحيفة أن دي يونغ سيغيب عن مواجهة نابولي في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.