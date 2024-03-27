عناق خاص بين نجمي المستقبل في برشلونة وريال مدريد

وحظيت المباراة باهتمام كبير في الأوساط الكروية رغم طابعها الودي، إذ إنها جمعت كلاً من فيليبي إندريك المهاجم البرازيلي الواعد لريال مدريد والذي قدَّم مستويات كروية لافتة في الأسابيع الأخيرة، ولامين يامال أيقونة برشلونة ومنتخب لاروخا.

وقدم يامال عرضًا كرويًا لافتًا خلال الشوط الأول من المواجهة، الذي انتهى على تقدم إسبانيا بهدفين لهدف.

ونجح يامال في الحصول على ضربة جزاء نجح رودري على إثرها في تسجيل الهدف الأول لإسبانيا، قبل أن يقدم تمريرة حاسمة لزميله أولمو سجل منها الهدف الثاني، كما ألهب اللاعب، البالغ من العمر 17 عامًا، الجماهير بعروض فنية أبانت عن موهبة كروية خارقة.