عناق خاص بين نجمي المستقبل في برشلونة وريال مدريد
شهدت المباراة الودية بين منتخبي إسبانيا والبرازيل لقطة خاصة كانت محل تفاعل كبير على منصات التواصل وذلك عندما ظهر النجمان الواعدان لكل من قطبي الكرة الإسبانية، لامين يامال مهاجم منتخب إسبانيا ونادي برشلونة، وفيليبي إندريك، لاعب منتخب البرازيل وريال مدريد.
وقبل انطلاق المباراة التي احتضنها ملعب سان تياغو بيرنابيو في العاصمة مدريد، التقى نجما المستقبل في برشلونة وريال مدريد عند المدرج المؤدي إلى الملعب ليتبادلا التحية ويتعانقا بطريقة خاصة تحولت إلى إحدى اللقطات الفريدة والمهمة من المباراة الودية.
وحظيت المباراة باهتمام كبير في الأوساط الكروية رغم طابعها الودي، إذ إنها جمعت كلاً من فيليبي إندريك المهاجم البرازيلي الواعد لريال مدريد والذي قدَّم مستويات كروية لافتة في الأسابيع الأخيرة، ولامين يامال أيقونة برشلونة ومنتخب لاروخا.
وقدم يامال عرضًا كرويًا لافتًا خلال الشوط الأول من المواجهة، الذي انتهى على تقدم إسبانيا بهدفين لهدف.
ونجح يامال في الحصول على ضربة جزاء نجح رودري على إثرها في تسجيل الهدف الأول لإسبانيا، قبل أن يقدم تمريرة حاسمة لزميله أولمو سجل منها الهدف الثاني، كما ألهب اللاعب، البالغ من العمر 17 عامًا، الجماهير بعروض فنية أبانت عن موهبة كروية خارقة.
ونجح منتخب السامبا في تعديل الكفة (2 ـ 2) بفضل هدفين حملا توقيع لاعب ريال مدريد رودريغو ثم زميله في الفريق الملكي إندريك.
وقبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، عاد منتخب إسبانيا ليتقدم بهدف رودري من ضربة جزاء، لكن البرازيلي لوكاس باكيتا سجل هدف التعادل في الأنفاس الأخيرة من المباراة، من علامة الجزاء لتنتهي المواجهة على إيقاع التعادل بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة.