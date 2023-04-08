ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يهزم إيفرتون بثنائية

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 56 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، فيما بقي إيفرتون في المركز السادس عشر بـ27 نقطة.

وواصل لاعب خط الوسط ماكتوميناي تألقه بتسجيل هدف مانشستر يونايتد الأول بعدما سجل 4 أهداف مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي.