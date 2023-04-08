رياضة
ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يهزم إيفرتون بثنائية
سجل لمانشستر يونايتد كل من سكوت ماكتوميناي ومارسيال بواقع هدف في كل شوط.
تغلب مانشستر يونايتد على ضيفه إيفرتون بهدفين دون رد في افتتاح مباريات الجولة 30 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
سجل لمانشستر يونايتد كل من سكوت ماكتوميناي ومارسيال بواقع هدف في كل شوط.
وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 56 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، فيما بقي إيفرتون في المركز السادس عشر بـ27 نقطة.
وواصل لاعب خط الوسط ماكتوميناي تألقه بتسجيل هدف مانشستر يونايتد الأول بعدما سجل 4 أهداف مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي.
واستغل الدولي الاسكتلندي تمريرة ممتازة من جادون سانشو لينطلق داخل منطقة الجزاء ويسجل في المرمى، كما عاد مارسيال للتهديف مجددا بعد تحويل تمريرة راشفود إلى شباك جوردان بيكفورد حارس إيفرتون.